40 ans de France Bleu Nord : ce sont les auditeurs qui en parlent

En 1980, le 19 mai, Fréquence Nord prend son envol. Première radio locale de Radio France, elle donnera naissance au réseau France Bleu.

Le mardi 19 mai 2020, France Bleu Nord fête son anniversaire avec des émissions spéciales. Rendez-vous aussi avec les auditeurs de la radio, sans qui elle n'aurait pas de succès.

Jean-Marc était là le premier jour

Je suis le premier auditeur qui écoutait France Bleu Nord avant que ça ne soit lancé.

Jean-Marc habite à Calais maintenant. Mais en 1980, il habitait à Lille et il était dans les locaux de Fréquence Nord au moment du lancement de celle-ci. Jean-Marc se souvient des locaux, mais aussi de tous les gens qui travaillaient à la radio.

Depuis quarante ans, Jean-Marc écoute la radio. Il a converti sa femme, ses enfants. Et en cette journée d'anniversaire, le message qu'il voudrait faire passer c'est : "Je voudrais que France Bleu reste France Bleu".

Le magnifique cadeau de Stéphane du haut de sa grue

Stéphane habitait le nord de la France dans les années 80. C'est là qu'il écoutait dans sa chambre le Hit parade des clubs. Aujourd'hui dans la pays basque, il a un magnifique cadeau pour l'équipe et les auditeurs de France Bleu Nord.

Les auditeurs sur Facebook

Jean Marc Devos "J'ai souvenir de Roger Brocas !! Le matin, oui Cérès, Jean-Pierre Mortagne, tonton Sigismond et bien d'autres j'étais moi même en radio locale sur tourcoing.. RADIO CORINNA on appelait modulation de fréquence 😊😊 on était voisin sur la bande avec fréquence nord 😊allez bon anniversaire à l'équipe actuelle et l'ancienne. Jean Marc

Fred Mhx Bon anniversaire , fréquence Nord à l’époque avec tous les jours à 17h le hit-parade avec tonton sigismond, j’enregistrais les tubes des années 80 sur cassettes !

David Bajeu A dire que c'est mon père qui écouté a l'époque fréquence nord , et moi même a 39 ans, je vous suis depuis 21 ans sans modération 🙏 , restez comme vous êtes ne changé rien , bonne anniversaire de vos 40 ans et que cela dure 😉👍

Lau Laurence Mon p'tit frère me taquine en disant qu'il m'a tjs connue écoutant Fréquence Nord. Mon plus beau souvenir reste l'émission que j'ai faite avec mon amie Martine : nous avions 16 ans, et Goliath nous a "ouvert" l'antenne durant 2heures 😄👍 Quelle aventure... c'était pendant l'année scolaire 80-81 et notre prof d'économie a passé son après midi a enregistré l'émission sur une petite K7. Très belle journée d'anniversaire demain France Bleu Nord 🎂🎂🎂🍾🍾🍾

Annie Mathon cc nous ça fait 40ans qu on vous écoute et nous avons 40ans de mariage cette année mon père écoutait déjà l horoscope et chit et le foot par Mr Palka bien des souvenir tout ça restez comme vous etes avec votre bonne humeur surtout Pascal Toth et tous les autres bien sur