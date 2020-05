40 ans de France Bleu Nord : une grande fierté pour Radio France

A l'occasion des 40 ans de France Bleu Nord, Sibyle Veil, présidente-directrice générale de Radio France, salue la réussite du réseau France Bleu, de sa proximité et de son humanité démontrées ces dernières semaines.

Ce mardi 19 mai 2020, France Bleu Nord fête ses quarante ans. C'est en 1980 que la radio Fréquence Nord a commencé à émettre avec un programme local toute la journée dans la région Nord (devenue Hauts-de-France). Elle est la première radio locale de Radio France.

Sibyle Veil, présidente-directrice générale de Radio France, a tenu à fêter ce moment exceptionnel. Pour elle, le pari de la proximité est pleinement gagné : avec près de 3 millions et demi d'auditeurs, la dernière vague de mesure d'audience place France Bleu en quatrième position en France. Elle salue les équipes et les remercie d'avoir réussi à créer le "lien de proximité" avec les auditeurs.

"Chers auditeurs et auditrices de France Bleu Nord,

Aujourd'hui nous célébrons un anniversaire exceptionnel : les 40 ans de votre radio et c'est par la même occasion l'anniversaire du réseau France Bleu que nous fêtons aussi puisqu'il y a 40 ans, en 1980, naissait France Bleu Nord, héritière de Fréquence Nord. À l'époque, elle est née sur un pari, aujourd'hui on parlerait d'expérimentation, pour décider si oui ou non des radios locales de très grande proximité pouvaient répondre aux besoins des français.

40 ans, 44 stations locales et 3 millions et demi d'auditeurs quotidiens plus tard, ça parait comme une évidence : la très grande proximité et je dirais même l'humanité de France Bleu sont devenues essentielles dans la société. Il suffit pour s'en convaincre de se rappeler ce que nous avons vécu depuis 2 ans : du mouvement des gilets jaunes à une crise sanitaire sans précédent, des phénomènes très différents et pourtant une même réponse. La proximité, de la solidarité, du lien social, c'est ce dont les français ont besoin et c'est ce que vos stations locales, France Bleu Nord en particulier, vous apportent et vous ont encore apporté jour après jour au cours des dernières semaines.

Et c'est une très grande fierté de Radio France d'avoir des stations locales qui connaissent aussi bien leurs bassins de vie, les acteurs locaux, qui leur donnent la parole, qui sont là pour vous, auditeurs, et qui sont des acteurs engagés au service des habitants. Comme le dirait le directeur du réseau France Bleu (Jean-Emmanuel Casalta, N.D.L.R.) ce sont des radios en circuit court.

Alors aujourd'hui, je voudrais souhaiter un très bel anniversaire à France Bleu Nord et à toutes ses équipes que je salue : ses journalistes, ses techniciens, ses animateurs, ses agents d'accueil, ses personnels administratifs. Je les remercie pour ce lien de proximité qu'ils ont su créer avec vous, auditeurs.

Et enfin, je voudrais avoir une pensée pour vous, et vous remercier, chers auditeurs, pour votre fidélité et je vous souhaite surtout une très belle journée très spécialement conçue pour vous par Bertrand Lefèbvre (directeur de France Bleu Nord, N.D.L.R.) et toutes ses formidables équipes.

Belle journée et à bientôt."

Sibyle Veil, présidente-directrice générale de Radio France