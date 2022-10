40 ans de France Bleu Périgord : quand Jacques Chirac, Calogero et Sœur Emmanuelle venaient à la radio

A l'occasion des 40 ans de France Bleu Périgord, on s'est plongé dans nos archives et dans notre livre d'or. De nombreuses personnalités sont passées dans notre studio pendant les divers évènements organisés par votre radio. Voici les dédicaces et les petits mots qu'elles ont laissé.