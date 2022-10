40 ans de France Bleu Périgord : retour sur la première matinale spéciale depuis le marché de Périgueux

Il y a 40 ans presque jour pour jour, France Bleu Périgord est née en Dordogne. Elle s'appelait à l'époque Radio Périgord. A l'occasion de cet anniversaire, et à une semaine de la date exacte de création de France Bleu Périgord, nous avons délocalisé notre matinale ce mercredi 19 octobre sur la place du Coderc à Périgueux lors du marché pour une émission spéciale autour de ce thème "1982-2022 : comment la Dordogne a changé en 40 ans ?".

Pour cette émission réalisée de 6h à 9h en direct du café de la Truffe, des reportages spécifiques ont été diffusés et des invités se sont succédés à l'antenne : Paul Maso, ancien footballeur et coach et actuellement élu au sport dans Sports en Périgord, Nicolas Parinet gérant de Parinet Informatique, entreprise reprise il y a exactement 40 ans par ses parents, Germinal Peiro le président du Conseil départemental dans l'invité de la rédaction, Philippe Ducène maire de Val de Louyre-et-Caudeau dans la chronique Bonjour monsieur le maire mais aussi le réalisateur Jean-Pierre Denis dans les Incontournables.

Retour en images sur cette matinale spéciale avant notre journée d'anniversaire officielle, le 26 octobre prochain.

L'émission était en direct du café de la Truffe à Périgueux © Radio France - Charlotte Jousserand

Benoît Chomaud matinalier (animateur) © Radio France - Charlotte Jousserand

Louis de Bergevin matinalier (journaliste) © Radio France - Charlotte Jousserand

Clément Beaudouin, technicien, réalise l'émission © Radio France - Charlotte Jousserand

Julien Pelé anime la chronique "bonjour monsieur le maire" © Radio France - Charlotte Jousserand