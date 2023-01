40 ans de la mort de Louis de Funès : les habitants du Cellier se souviennent d'un "homme simple et discret"

C'est en 1967 que Louis de Funès et son épouse, Jeanne, rachètent le château de Clermont au Cellier, commune située entre Nantes et Ancenis. L'acteur y passe des jours heureux jusqu'à sa mort le 27 janvier 1983. Pendant toutes ces années, les habitants de la commune ont côtoyé un homme "simple" et "discret", loin de ses personnages hauts en couleur au cinéma.

Deux passions : la pêche et le jardinage

Dans son château de Clermont, bâtisse qui date du XVIIe siècle, Louis de Funès pouvait s'adonner à ses deux passions. "Évidemment, il a été flashé par ce formidable château et surtout par la Loire, explique Guy Ravard, président de l'association locale Histoire et patrimoine. Il avait en fait deux passions : la Loire et son jardin."

Dans un reportage de l'époque, Louis de Funès le disait lui-même : au Cellier, il avait trouvé le bonheur. "J'ai eu une histoire cardiaque qui était un peu sévère, paraît-il, et c'est ça qui m'a redonné la vie. C'est à Clermont où je me suis senti vraiment bien", soulignait alors la star de "La Grande Vadrouille".

Le château du Cellier où a vécu Louis de Funès. © Radio France - Aurore Jarnoux

Marylène Poul et son père ont rencontré à plusieurs reprises Louis de Funès lors de parties de pêche sur la Loire. "On discutait de poissons bien sûr, du temps, de la Loire, se souvient l'habitante du Cellier. Il prétendait toujours ne jamais pêcher de poissons. C'est une technique ancestrale, je pense, des pêcheurs. On ne dit jamais ce que l'on pêche, jamais. C'est un secret de polichinelle, mais objectivement, il pêchait du poisson."

"Il aimait qu'on le laisse tranquille"

Daniel Coquet a lui aussi côtoyé l'acteur dans son château, son père menuisier travaillant pour la famille de Funès. Agé de seulement 14 ans à l'époque, il était impressionné de rencontrer la star de cinéma : "Je garde d'excellents souvenirs de monsieur et madame de Funès. La première fois qu'il est arrivé dans la salle où nous étions déjà avec madame de Funès, il a enlevé son chapeau, il est venu nous serrer la main, très gentil, souriant".

Marie-Anne Silloray tenait une épicerie dans le centre du Cellier. Louis de Funès passait régulièrement dans sa boutique. "C'est d'abord sa femme qui est venue se présenter dans tous les commerces du Cellier après l'achat du château. Elle a fait le tour en disant "C'est nous qui venons d'acheter le château et on veut faire travailler tous les artisans, les commerçants du Cellier", se souvient l'ancienne commerçante de 80 ans. Et c'est vrai qu'ils ont été des clients pour tout le monde !"

Marie-Anne Silloray, ancienne commerçante du Cellier, qui a connu Louis de Funès. © Radio France - Leïla Méchaouri

Elle se rappelle d'un homme simple : "Il ne voulait pas jouer au grand seigneur, il aimait qu'on le laisse tranquille mais par contre, ils étaient très à l'écoute, aussi bien sa femme que lui, des besoins des gens alentour."

Le Cellier, "son havre de paix"

Selon Marylène Poul, Louis de Funès était "vraiment quelqu'un de simple, un monsieur Tout le monde, quelqu'un qui n'avait rien à voir avec le personnage qu'on pouvait voir dans les films". Pour elle, le château au Cellier était devenu son "havre de paix". C'est dans cette bâtisse que l'acteur a vécu les dernières années de sa vie. Un nouvel infarctus l'a terrassé dans la soirée du 27 janvier 1983, Louis de Funès est décédé quelques heures plus tard au CHU de Nantes.