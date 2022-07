41.300 auditeurs à l'écoute, chaque jour, de France Bleu Belfort Montbéliard

Quel joli cadeau ! Alors que France Bleu Belfort Montbéliard s'apprête à fêter ses 40 ans, vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire confiance : 41.300 auditeurs au quotidien, sur le Territoire de Belfort et le Pays de Montbéliard ! Un grand merci à vous !