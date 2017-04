À 49 ans, Julia Roberts est élue plus belle femme du monde par le magazine américain People

Julia Roberts a été nommée plus belle femme du monde ce mercredi par le magazine américain People. C'est la cinquième fois qu'il choisit l'actrice pour son prix annuel, en 26 ans.

Julia Roberts est en ce moment la plus belle femme du monde, en tout cas selon le magazine américain People qui a comme chaque année décerné son prix ce mercredi. L'an dernier, c'était Jennifer Aniston qui avait été choisie. Mais ce choix pour 2017 a deux singularités : c'est la cinquième fois (en 26 ans) que Julia Roberts est élue, et cette année l'actrice a 49 ans.

La mythique "Pretty Woman", qui avait monté les marches de Cannes pieds nus l'an dernier pour protester contre le port obligatoire des talons sur le tapis rouge du festival, ne prend pas cette récompense très au sérieux. "C’est flat­teur, mais ça va deve­nir embar­ras­sant", a-t-elle déclaré au magazine.

Our favorite pretty woman #JuliaRoberts is PEOPLE's World's #MostBeautiful Woman — for the record fifth time! https://t.co/LuHlCkaONA pic.twitter.com/x9vr2kjR2Z