5 choses à savoir sur le journal La Montagne, qui fête son centenaire cette année

Avec 165 000 exemplaires tirés et près de 150 000 vendus, le journal La Montagne reste un incontournable dans le paysage médiatique auvergnat. Ce journal a été créé il y a 100 ans dans la région. A l'occasion du centenaire du quotidien, l'exposition retrace les évolutions de La Montagne, de l'entre-deux-guerre au numérique.

Le journal a été créé par un homme politique

Le créateur de La Montagne n'est pas un riche industriel, mais un député socialiste. Alexandre Varenne, maire de Saint-Eloy-les-Mines est celui qui créé le journal le 4 octobre 1919. "Pour servir ses ambitions politiques" explique Thierry Gauthier, journaliste, qui vient de rédiger un livre qui paraîtra le 12 septembre en marge du centenaire. _"Il y a une affiche dans l'exposition datant des années 20_. La Montagne y affichait clairement "nos élus" en parlant des élus socialistes de l'ensemble de la région Auvergne. C'est quelque chose de complètement inenvisageable de nos jours."

La Montagne, journal le plus censuré pendant la guerre

Avec la guerre et l'occupation nazie, le journal prend position. "Il y a un éditorial d'Alexandre Varenne qui dès début juin 1940, avant l'appel du 18 juin, titrait 'Préparons la résistance'" raconte Thierry Gauthier. Les locaux de la Montagne rue Morel-Ladeuil à Clermont-Ferrand vont devenir petit à petit un endroit prisé par la résistance. Dans le livre à paraître le 12 septembre, on retrouvera d'ailleurs un des éditos censurés d'Alexandre Varenne.

La Montagne, affiche engagée © Radio France - Mickaël Chailloux

Le quotidien recrute après la guerre des photographes

Dès 1946, le quotidien recrute des photographes, qui sont d'abord des habitués du journal, simple photographes de quartier. En tant que reporter photographes, ils obtiennent du journal du matériel dernier cri, comme le bélinographe. Cet outil, créé au début des années 1890 par Edouard Belin, permettait d'envoyer des reportages photos via les lignes téléphoniques. Jean-Louis Beltran, ancien chef du pôle images, raconte que utiliser un bélinographe "avait un intérêt : en terme de rapidité et d'urgence. Le soir, on pouvait envoyer avant le bouclage un reportage très important, un fait divers ou un match nocturne". La Montagne qui conserve de nombreuses archives à voir à la chapelle des Cordeliers. 10 photographes y travaillent encore.

Le bélinographe © Radio France - Mickaël Chailloux

Le quotidien organise des rencontres avec ses lecteurs

Face à l'érosion de son lectorat vieillissant, et désireux de "lutter contre la défiance qui guette les médias", le groupe Centre France a lancé il y a quelques mois un incubateur de start-up. La Compagnie Rotative, le "médialab" a pour but de "fédérer les acteurs de notre territoire afin d'explorer les nouvelles proximités avec nos lecteurs. On est tous média, on capte tous des événements" explique Raphael Poughon, un des responsables de cette entité. L'engagement se traduit par des tables rondes avec les lecteurs, dont une ce vendredi avec la venue de Guillaume Pépy et du nouveau secrétaire d'Etat aux Transports sur le Paris-Clermont. "On l'a provoqué. Sandrine Thomas, rédactrice en chef de La Montagne, a fait montre de plein de conviction sur Twitter pour provoquer cette rencontre. C'est ça aussi la presse de proximité." Une manière aussi de rajeunir un peu le lectorat du quotidien.

La Montagne....ça n'est pas que La Montagne

Le groupe Centre France qui possède La Montagne n'a pas, dans sa besace, que ce journal. Il possède également d'autres titres dans d'autres régions, comme l'Eveil en Haute-Loire, Le Populaire du Centre à Limoges, Le Berry Républicain à Bourges, la République du Centre à Orléans, Le Journal du Centre à Nevers et enfin l'Yonne Républicaine à Auxerre.

Exposition "Votre quotidien depuis 100 ans" à la Chapelle des Cordeliers, place Sugny. Entrée libre et gratuite jusqu'au samedi 28 septembre 2019, de 10 heures à 18 heures.