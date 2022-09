80 ans de Michel Drucker : "Mon Michou, c'est vraiment quelqu'un", se souvient son ancienne nounou à Vire

Bernadette Martinel a gardé Michel Drucker et ses frères quand ils étaient enfants et adolescents.

Dans le salon de Bernadette Martinel, des portraits, de nombreuses photos de Michel Drucker sont encadrées. "J'aime beaucoup celle-là, c'est une photo de nous deux qu'on a prise la dernière fois que Michou est venu à Vire", soupire Bernadette Martinel, le sourire aux lèvres.

Bernadette Martinel a toujours aimé revoir Michel Drucker, son "Michou" qu'elle a gardé dans les années 1950. © Radio France - Marie Martirossian

Un adolescent gentil et sportif

De courts cheveux blancs, de petites lunettes et un élégant pull marron : à 88 ans, Bernadette n'a jamais oublié sa rencontre avec Michel Drucker et ses frères, Jean et Jacques, nés à Vire (Calvados) et à Mesnil-Clinchamps (Calvados). "C'était en 1953, j'avais 18 ans, les parents étaient sortis et avec les enfants, nous étions tous les trois dans la salle à manger, autour de la table, se rappelle Bernadette, alors je leur racontais des histoires, avec mon patois normand, ça les faisait rire !"

Michel était très sportif, il adorait le foot... alors quand il fallait nettoyer ses crampons le dimanche, je ne vous raconte pas !

A l'époque, Bernadette travaillait à l'hôpital de Vire. Elle est embauchée par le docteur Abraham Drucker, le père de Michel, pour venir travailler dans son cabinet, en plus de la garde des enfants. "Michel, je l'aimais beaucoup. Il était si gentil, si généreux !" Un garçon, puis un adolescent qui aimait bouger et faire du sport. "Je me souviens que je nettoyais ses chaussures de foot tous les dimanches !" Bernadette a été comme adoptée par la famille Drucker.

Lola Drucker, la maman, et ses enfants Michel, Jacques et Jean Drucker ont vécu à Vire (Calvados). © Radio France - Marie Martirossian

Un film sur leur vie

Depuis Vire, où elle habite toujours, Bernadette a suivi la carrière de Michel Drucker, qu'elle espère revoir le plus tôt possible. "D'ailleurs je lui ai écrit une carte, j'espère qu'il arrivera à la déchiffrer, où je lui dis combien je l'aime." Sur cette carte, Bernadette a également fait part de son souhait le plus cher : revoir son Michou, et que l'on fasse un film sur leur histoire à tous les deux.

