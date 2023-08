8ème édition de Monta'music : Les artistes locaux à l'honneur le 25 et 26 août

Musique classique, rock, rap, électro pop, musique du monde, swing... Le festival de plein air "Monta'music " vous propose pour cette 8ème édition, une programmation des plus éclectiques. Direction le centre ville de Montamisé pour un festival en plein air et gratuit. Le vendredi 25 et le samedi 26 août 2023, à vous la découverte du "festival de toutes les musiques", qui met à l'honneur les artistes locaux! " Monta'music" : Un festival à consommer sans modération!

Vendredi 25 août 2023

18h30 : Rock the cavern

19h30 : Invieboy

20h15 : OWA

21h15 : Monsieur Peg

22h15 : Isaac Stroke

23h00 : Von Der Val

00h00 : Hoptimyst

Le public était au rendez-vous lors de la 7ème édition du festival - Sylvia Vasseur

Samedi 26 août

18h30 : Yule (à l'église de Montamisé)

18h30 : Massa Deme

19h30 : Gustave

20h30 : NOD

21h30 : Begoodiz

22h30 : Uncut

23h30 : Radio Byzance

Cyril Maguy sera de retour cette année à Monta'music avec son groupe "Rock the Cavern" - Sylvia Vasseur

Envie de profiter des deux jours sans reprendre la route? Le camping du festival se situe Square de la salle des fêtes.

