Dordogne : Tyméo 9 ans est un grand fan de Kendji le chanteur périgourdin

À peine rentré dans l'appartement familial à Thiviers, que la musique de Kendji Girac résonne déjà. Tyméo, 9 ans, est un grand fan du chanteur. "Il chante bien, il danse bien, j'aime sa guitare et sa chemise avec toutes les couleurs" sourit-il, les yeux remplis de bonheur.

Tyméo a collectionné les accessoires liés à Kendji Girac © Radio France - Antoine Loistron

Vêtu d'un t-shirt avec le nom du chanteur de Gitano, Andalouse ou Les Yeux de la mama, Tyméo présente fièrement tous les objets glanés au fil des années : "le présentoir avec Kendji dessus avec mon nom au dos, le drapeau d'un concert, des albums". Il ne manque que les billets des concerts : Tyméo avoue ne pas savoir où ils sont, trop bien cachés pour ne pas les perdre.

Cet amour pour le chanteur périgourdin a commencé en 2014, lorsque Kendji Girac remporte la finale du télé-crochet The Voice. Déjà, Tyméo, alors qu'il n'avait que trois ans, chantait à tue-tête dans la voiture sur les paroles de Gitano.

Jusqu'à Limoges pour voir Kendji en concert

Puis il a continué à suivre les sorties de chanson de son idole. Jusqu'à réussir à aller le voir deux fois en concerts ! Une première fois au Palio à Boulazac et une seconde à Limoges. "C'était une surprise pour son anniversaire, souligne avec malice sa maman Lydie. Il n'était pas au courant, en plus il avait déjà eu un cadeau. Un jour je lui dis, allez on y va. Il me répond "on va où ?". Tu verras ! Quand on arrive au Zénith, je lui dis "et si on allait voir Kendji ?" et alors là il avait des yeux..."

Depuis, c'est toute la famille ou presque qui vibre au rythme des chansons de Kendji Girac. "Si on a un coup de blues, on met Kendji, et comme ses musiques sont entraînantes, ça fait que ça va mieux !", apprécie Lydie. A croire que ça fonctionne : Tyméo, attristé à l'idée de ne pas être sûr de revoir son idole tout de suite à cause de la crise sanitaire, se précipite chercher un portable pour regarder des clips de Kendji Girac. Et le sourire revient.

Tyméo attend maintenant avec impatience la sortie du nouvel album de Kendji Girac "Mi Vida", prévue le 9 octobre. La date est déjà notée dans sa tête. En attendant il va pouvoir écouter la star invitée de France Bleu Périgord ce vendredi 25 septembre de 17 h 15 à 18 h 45.