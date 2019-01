A Biarritz, le FIPADOC, le festival international du documentaire reprend ses quartiers cette semaine

Pays Basque, France

Plus de 1 200 candidatures ont été reçues pour cette nouvelle édition contre 350 candidatures l'an passé. Cela s'explique selon Anne Georget, la présidente du Festival, par le FIPA qui devient le FIPADOC, le désormais "grand festival international généraliste de documentaires", "un grand festival qui répond à un besoin (...) il y a un public pour ça..."

Des documentaires en compétition et hors compétition courts, moyens, longs métrages conçus pour tous les écrans qui viennent de nombreux pays : d'Espagne, d'Italie, de Chine, du Brésil, d'Ukraine, d'Allemagne aussi avec un focus cette année sur "l'Allemagne" .

Selon les organisateurs du FIPADOC, la production documentaire allemande compte parmi "les plus dynamiques et les plus créatives d'Europe." 2019 marque aussi le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin.

Le FIPADOC présenté en mairie en présence du maire Michel Veunac, son adjointe à la culture Jocelyne Castagnede, La Présidente du FIPADOC Anne Georget et la déléguée générale Christine Camdessus © Radio France - Muriel Vitel

Le FIPADOC réunit les professionnels du récit et de l 'image, c'est aussi un rendez-vous pour tous les publics. Le FIPADOC s'ouvre dans six salles de projection. L'innovation est aussi au rendez-vous avec l'espace dédié aux expériences numériques, avec une trentaine de films sélectionnés en réalité virtuelle et à 360 degrés. L'idée pour Christine Camdessus déléguée générale du festival, c'est de suivre "tout ce qui s'invente".

En ouverture, le mardi 22 janvier à 19h30 sera projeté JOHN and YOKO : ABOVE US ONLY SKY à la gare du midi de Biarritz à 19h30. Un documentaire sur John Lennon et Yoko Ono, l'instant où a été inventé la chanson "IMAGINE", c'était dans une propriété en Grande Bretagne où deux caméras ont filmé ces instants et cela fait l'objet aujourd'hui d'un documentaire présenté lors de ce FIPADOC.

Grande avant première aussi proposée par FRANCE TV à l occasion de ce FIPADOC L'odyssée du loup ou l'histoire d un jeune loup, chassé de sa meute, qui doit affronter seul son destin et tenter de survivre dans un monde régi par l homme.

L'invité d'honneur est Serge Viallet, réalisateur. Il racontera lors de ce FIPADOC comment avec toute son équipe il enquête depuis une décennie dans un réservoir d'images centenaires parfois et qui révèlent des informations inattendues.

Tout le programme est à retrouver sur le site internet officiel de FIPADOC 2019.