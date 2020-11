Un nouveau système pour écouter la radio arrive à Bordeaux et à Arcachon ce vendredi. C'est l'arrivée du DAB+ (Digital Audio Broadcasting), la radio numérique, qui vient s'ajouter à la FM. Les voitures et les postes de radio les plus récents en sont normalement équipés.

À Bordeaux et Arcachon, la radio numérique arrive en plus de la FM

C'est une petite révolution numérique pour les auditeurs de la radio. A partir de ce vendredi, à Bordeaux et à Arcachon, on pourra écouter France Bleu Gironde sur sa radio en FM, de manière classique, mais aussi en DAB+. Derrière ce sigle anglais (Digital Audio Broadcasting), se cache tout simplement la radio numérique, à l'image de l'arrivée de la TNT pour les téléviseurs. Pour le reste de la Gironde, le déploiement devrait se faire "dans les quatre ans", selon le CSA.

L'arrivée du DAB+ devrait provoquer "une meilleure qualité de son et une plus grande qualité d’écoute en mobilité", explique Nicolas Curien, chargé de la radio au sein du Conseil national de l'audiovisuel. Concrètement, comme le DAB+ ne passe pas par les ondes FM, si vous vous déplacez dans une zone couverte par cette nouvelle technologie, il n'y aura plus de changement de fréquence à faire, c'est à dire plus non plus de grésillement ou d'interférence avec les autres radios. Sur votre radio, des informations supplémentaires pourraient aussi s'afficher.

En plus de votre radio préférée France Bleu Gironde, 38 autres radios seront écoutables en DAB+ à Bordeaux, et 12 à Arcachon. Il peut s'agir de radios locales qui émettaient déjà sur cette zone, mais aussi de radios que l'on ne captait pas dans notre département, comme par exemple la parisienne Ouï FM, la radio de l'Ouest de la France, Alouette, ou la lyonnaise Virage Radio. Cela concerne aussi les pure players, les radios qui émettaient uniquement sur internet. Les radios nationales comme nos confrères de France Inter ou France Info continueront pour l'instant de passer uniquement par la bande FM.

Il faudra un poste ou une autoradio compatibles

Pour écouter la radio en DAB+, votre poste de radio doit être équipé d'une puce DAB. C'est le cas des postes les plus récents. Sinon, ce type de poste peut s'acheter en magasin. "Le prix d'entrée de gamme pour un transistor qui a à la fois la FM et le DAB+, c'est quelques dizaines d'euros, pour 30 euros on a un très bon poste", promet Nicolas Curien.

Un exemple de poste de radio équipé du DAB+. © AFP - BRITTA PEDERSEN / dpa-Zentralbild / dpa Picture-Alliance

Les voitures les plus récentes sont elles déjà équipées de la technologie DAB. "Beaucoup de personnes ne le savent pas, explique Nicolas Curien. Regardez bien votre ordinateur de bord pour voir si vous avez un bouton DAB+ à côté du bouton FM. Et si vous ne le voyez pas, passez chez votre concessionnaire pour qu'il vous fasse le réglage", conseille le Monsieur radio du CSA. Selon une directive européenne, tous les véhicules de tourisme neufs devront être équipés d'un récepteur DAB+ dès le mois de décembre 2020.

30% des Français peuvent écouter la radio en DAB+

Après Paris, Marseille, Nice, Lyon, Mâcon, Nantes, La Roche-sur-Yon, l’Alsace, le Nord, le Pas-de-Calais et la Seine-Maritime, la technologie a été déployée jeudi 5 novembre à Toulouse et Montauban et vendredi 6 à Bordeaux et Arcachon. Avec ces deux nouveaux bassins de diffusion, qui comptent plus de deux millions d'habitants cumulés, "on aura fait 10 grandes métropoles de plus de 100 000 habitants" et "la couverture territoriale du DAB+ va passer de 25 à 30%", a précisé à l'AFP Nicolas Curien.

Le DAB en France aujourd'hui - - Conseil Supérieur de l'Audiovisuel

Mais le DAB+ ne va pas se substituer à la FM. "On a la chance que le DAB+ n'utilise pas la même bande de fréquences que la FM", et contrairement à la télévision où la TNT a remplacé la diffusion analogique, "on est dans une évolution douce, où les deux technologies cohabitent", conclut-il.

Une stratégie mise en place par le CSA qui est "une nécessité", estime Nicolas Curien. "On va vers un monde tout numérique. Et par conséquent, tous les supports d’information et de médias doivent se numériser, c'est le cas pour la télévision et la photographie, cela doit se faire pour la radio. Sinon, elle sera complètement dans les mains des fournisseurs d'accès à internet".