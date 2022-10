À Cannes, création d'une "Promenade Charles Aznavour"

Le maire de Cannes veut montrer son soutien à l'Arménie. Quoi de mieux alors que choisir le plus emblématique des Franco-Arméniens, Charles Aznavour ? C'est donc en présence de Nicolas Aznavour, fils du chanteur, et S.E. Madame Hasmik Tolmajian, ambassadrice de la République d’Arménie en France que sera dévoilée une plaque de rue ce mercredi.

Désormais, l'allée située entre le square Daniel Cordier et la stèle à la mémoire des victimes du génocide de 1915 et des combattants arméniens morts pour la France sera nommée "Promenade Charles Aznavour". Fils de réfugiés arméniens, Charles Aznavour a "noué des liens indéfectibles avec Cannes, devenu son port d’attache, et fut fait citoyen d’honneur de la Ville en 2005", explique ainsi David Lisnard qui rend ainsi doublement hommage à l'artiste et à son pays d'origine.