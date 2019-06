A Dijon, savez vous combien de temps vous passez dans les bouchons ?

Tous les jours, France Bleu Bourgogne passe internet les réseaux sociaux à la moulinette pour vous sélectionner une info sur la Côte-d'Or. Ce mardi, alors que les députés viennent d'entamer l'examen de la loi mobilité, on s'intéresse à notre immobilité.

La loi mobilité, dont l'examen à l'Assemblée nationale va durer deux semaines, s'intéresse notamment à nos transports du quotidien. Mais savez vous combien de temps on passe, en moyenne, à l'arrêt dans les bouchons à Dijon ? La réponse, c'est en moyenne huit minutes le matin, et onze minutes le soir. Cela fait donc un total de 19 minutes par jour. Si vous ramenez ce chiffre à l'année, cela veut dire qu'on passe 69 heures dans les bouchons et autres ralentissements dans la capitale de la Bourgogne.

Dijon est loin d'être la ville la plus touchée en France.

Une marque de GPS, en l'occurence Tom Tom, vient de réaliser une étude assez complète. Sur 25 villes en France, Dijon arrive à la 23e place en matière de temps perdu dans les bouchons. La première place est évidemment occupée par Paris, avec 41 minutes par jour et 150 heures dans l'année.

Un coup pour l'économie

En deuxième position de ce triste classement arrive Marseille. A tel point que l'émission "complément d'enquête" sur France 2 avait réalisé un reportage sur le sujet.

Et en 2018, c'est une autre ville du Sud qui a atteint un record. En l’occurrence Montpellier, où, le 28 février 2018, les temps de trajets avaient plus que doublé. Ce jour là, c'était à cause de fortes chutes de neiges.

Ces bouchons pèsent sur les budgets des automobilistes, car on consomme plus de carburant, mais aussi certaines pièces des véhicules sont mises à contribution comme les embrayages ou encore les freins qu'il faut changer plus souvent.

Dans le monde ?

Pour info, dans le monde, la palme revient à l'Inde où les villes de Mumbai et New Delhi sont un bouchon permanent. Dans ces deux villes, on roule à peu près normalement seulement entre 3H et 5H du matin !