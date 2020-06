Top Chef : le Normand David Galienne revient sur son parcours avant la finale de ce soir

Le sort du normand David Galienne se jouera ce mercredi 17 juin. Le chef étoilé du restaurant Le Jardin des Plumes à Giverny dans l'Eure est qualifié pour la finale de l'émission Top Chef. L'émission débutera à 21 heures sur M6. L'aboutissement de plusieurs semaines de compétition et d'une belle aventure.

Une aventure enrichissante

"Je suis très excité et impatient de voir cette diffusion de la finale", confie David Galienne, dans le jardin de son restaurant à Giverny, peu après son service. "C'est un grand moment et une grande fierté pour moi d'emmener la chef Hélène Darroze jusqu'au bout".

Peu importe le verdict final pour David. "Pour moi, j'ai déjà tout gagné. Le fait de participer à ce concours m'a beaucoup apporté humainement et professionnellement. Aujourd'hui, je vois surtout ces quinze années de travail qui font que j'ai pu exprimer ma cuisine auprès du grand public. C'est une belle récompense de se faire juger par ses pairs, ces grands noms de la cuisine française", estime-t-il.

Le seul étoilé Michelin de l'émission estime qu'il y aura de toute façon un avant et un après Top Chef : "beaucoup de choses ont changé. Déjà, le regard que j'avais sur ma cuisine, j'ai modifié ma façon de penser. Je suis allé encore plus loin dans la recherche de saveurs. Puis la deuxième chose, c'est le fait d'être reconnu dans la rue. C'est assez amusant de tomber sur des gens que l'on avait pas l'habitude de côtoyer et qui viennent nous interpeller pour un sourire, un petit bonjour ou une petite recette".

Une vague de soutiens

Le candidat peut forcément compter sur le soutien de ses clients comme Paul. C'est la deuxième fois qu'il mange à son restaurant. "Je suis très heureux pour lui, c'est un chef très talentueux. Il a toutes ses chances. C'est très bon ici. Il est attaché aux produits et le cadre de son restaurant est magnifique".

Mais sa place en finale fait aussi parler dans le village. Le chef a racheté le restaurant en janvier 2020. Cindy, une touriste normande, est fan de David : "Je suis très contente qu'il y ait un normand dans la compétition de Top Chef. J'ai beaucoup aimé son parcours, parfois avec des embuches, parfois avec des plats extraordinaires, c'était très chouette. Avec nos amis, nous bataillons un peu. Il y en a qui sont pour David, d'autres non. Moi je suis contente, je veux que ce soit un normand qui gagne !".

Résultats ce soir lors de cette dernière étape de la compétition. Une finale forcément particulière en raison du Covid-19. Les deux finalistes vont vivre la traditionnelle cérémonie des couteaux devant leur télé, depuis chez eux avec leur famille.