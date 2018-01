Hossegor, France

Il y a une radio pirate dans les Landes. En cherchant France Bleu Gascogne sur votre autoradio, vous êtes peut-être tombés quelques secondes sur Surf FM. C'est la radio éphémère d'Hossegor pendant l'été. Elle émet d'habitude du 1er avril au 31 octobre mais depuis plusieurs années, cette petite radio association, faite par des bénévoles donc, voudrait émettre à l'année. Sauf que le CSA refuse, sans donner d'explication.

La bande FM serait trop saturée

"On a décidé à contre-cœur de se mettre dans l’illégalité pour faire bouger les choses, explique Elise Laven, la vice-présidente de l’association Starcom support de la radio Surf FM. On estime que ce n’est plus possible de ne pas nous répondre, de ne pas nous donner d’argument. Le seul qu’on nous a donné, c’était en 2014 : saturation de la bande FM. _Sauf qu’on a fait réaliser une étude technique qui démontre qu’il y a de la place_. On leur a fourni mais le CTA, l’antenne régionale du CSA nous dit que ce n’est pas un nouvel argument, que le CSA reviendra vers nous mais nous sommes toujours dans l’attente."

Elise Laven : "On a fait une étude qui montre qu'il y a de la place sur la bande FM."

Aujourd’hui l’équipe de bénévole veut donc faire bouger les choses. Pas question de continuer l’antenne discrètement et espérant passer entre les gouttes, au contraire ! Mickael Chenet, le président de l’association assume complètement et scrute même l’arrivée des sanctions. Il n’aura pas dû attendre trop longtemps : "Honnêtement on n’est pas fiers de ne pas avoir éteint l’émetteur mais on cherche des réactions mais enfin on en a. Le 10 janvier, un membre du CTA m’a appelé. _Il venait de faire 2h de route pour constater qu’on émettait toujours et me prévenir qu’il dressait un procès-verbal à l’encontre de Surf FM_. C’est la première réaction d’une longue série on l’espère. On a fait ça pour ça, pour avoir enfin des réponses concrètes du CSA qui nous permettent d’avoir une onde à l’année et de pérenniser l’association."

Pas de solution technique pour le moment répond le CTA

Pourtant des explications à ces refus il y en a. Et le CTA les donne bien volontiers. "_Avec l’Espagne à proximité, la bande FM est particulièrement complexe dans notre région_, détaille Nathalie Richard, la secrétaire générale de l’antenne régionale du CSA en Nouvelle-Aquitaine. Complexe et saturée. En passant l’autoradio au crible on a l’impression qu’il y a plein de fréquences libres mais la plupart sont en fait attribuées à l’Espagne et pas à la France. Nous n’avons donc pas d’appel à candidature et donc pas d’attribution de fréquence possible en FM pour l’instant. A personne."

Mickaël Chenet : "On fait ça pour avoir des réactions."

Émettre sans avoir le droit : un délit qui peut remonter jusqu’au procureur

Le CTA n’a donc pas de solution technique à proposer. "Pas pour l’instant, précise Nathalie Richard. Mais peut-être demain." En attendant, le CTA est aussi là pour faire respecter la loi et émettre en FM sans autorisation est un délit. Il pourrait donc décider de saisir le procureur de la République.

Starcom et Surf FM espérait des réactions… C’en serait une ! Dans cette bataille, ils peuvent compter sur le soutien du maire d'Hossegor et du député des Landes, Lionel Causse. 400 personnes ont également signé une pétition. L’équipe de bénévoles envisagent aussi de manifester. Ils auraient le soutien des patrons de plusieurs grandes marques locales de surfs s'il le faut.