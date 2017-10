A Issoudun Bip TV fait sa rentrée avec de nouveaux programmes

La télévision locale Bip TV basée à Issoudun vient de dévoiler ses nouveaux programmes pour l'année 2017-2018 avec une place encore plus grande donnée au direct.

Bip TV fait sa rentrée. La chaîne d'information locale basée à Issoudun dans l'Indre vient de présenter ses nouveaux programmes pour l'année 2017-2018. La chaîne promet cette année toujours plus de direct avec au moins trois nouveaux programmes. Le budget de fonctionnement a par ailleurs été pérennisé.

Du nouveau matériel

Pour renforcer le direct, l'équipe a fait l'acquisition "d'un petit appareil qu'on emmène sur le terrain et qui nous permet de réceptionner toutes les images pour pouvoir les diffuser au JT de 18h30", explique Sarah Benhassen, rédactrice en chef de Bip TV. L'objectif est d'être encore plus réactif à l'actualité. "On peut diffuser le reportage le soir même sans attendre le lendemain".

Des programmes inédits

Parmi les nouveautés de la rentrée : un concert retransmis en direct un jeudi par mois à 20h50 depuis la Boîte à musique (la salle de concert d'Issoudun qui fête ses 20 ans), le retour de l'émission "Complètement foot" chaque lundi à 20h50... et plus surprenant, une émission dédiée à la culture du Portugal diffusée le dernier dimanche du mois à 18h, "Le Portugal : si proche!" autour de la gastronomie, du tourisme et des artistes portugais.

Un financement pérennisé

Oubliées les difficultés fiancières, la chaîne se porte mieux. "Pendant un certain temps nous avons eu quelques craintes sur la pérennité de Berry Issoudun Première, aujourd'hui nous avons la capacité à faire vivre Bip car nous avons renouvelé les partenariats avec le Département et la Région" indique André Laignel, le maire d'Issoudun et président de Bip TV.

La chaîne est de plus en plus présente également sur l'offre numérique. Le Mag des sports et la finale de la coupe de l'Indre de football figurent parmi les émissions les plus regardées sur le site internet de Bip TV.

Bip TV en chiffres