À Laval, les fans de Céline Dion se sont empressés d'acheter leurs billets à la Fnac

Les billets pour les concerts de Céline Dion sont tous partis en une heure et demi. Plus de 200 000 places ont été vendus. La star sera également présente au Festival des Vieilles Charrues le 16 juillet. Il fallait se battre pour obtenir un billet pour le Festival ou pour Paris la Défense Arena.

Les billets pour les concerts de Céline Dion sont tous partis. La star canadienne revient en France après deux ans d'absence pour sa tournée "Courage World Tour". Les places pour ses six concerts français ont été mis en vente ce mercredi matin à 10h. Plus de 200 000 billets ont été vendus. La chanteuse sera présente au festival des Vieilles Charrues, le 16 juillet 2020, mais l'événement affiche déjà complet. En 9 minutes seulement toutes les places pour les Vieilles Charrues ont été vendu.

Plus de 200 000 billets vendus

Tous les billets pour les concerts de Céline Dion sont partis en une heure et demi. Pour éviter d'avoir des bugs sur internet, certains sont aller acheteur leurs billets en magasin. A Laval, la Fnac a ouvert ses portes à 10h ce mercredi matin, une dizaine de fans se sont empressés d'acheter leurs précieuses places. Cyril, par exemple a fait une heure de route, exprès pour avoir des places. Il est juste devant la grille à l'ouverture du magasin : "On va essayer d'avoir des places. On m'a dit qu'elle avait rajouté deux dates donc on espère en avoir. Ça ferait plaisir à ma femme et à moi aussi."

C'est peut-être son dernier concert donc il faut qu'on mette le prix pour aller la voir. Cyril, un fan

Au guichet, il y a déjà du monde. Fabienne et sa tante sont les premières à obtenir leurs billets : "Je suis arrivée à 7h45, parce que ma fille pouvait pas venir. Elle m'a demandé de venir à 7h mais heureusement que je ne suis pas venue j'aurai fais le pied de grue longtemps. On a eu des places, pas près de la scène mais c'est mieux d'avoir du recul pour voir tout le spectacle. _Apparemment il y a des drones et des jeux de lumière._" Évidemment tous veulent être au premier rang, Jonathan, le vendeur a du mal à satisfaire tout le monde : "En fait ils arrivent et ils demandent à être devant la scène mais c'est toutes ces places sont parties en prévente. Après on a réussi à contenter tout le monde. Après, je pense qu'il y aura des désistements et puis aussi le marché noir. Apparemment certaines places sont revendues 1000 euros."

Moranne, une fan a le saint Graal en main et les larmes aux yeux : "Je rêvais de voir Céline en concert, ma mère y a été en 1998 c'est un beau cadeau de lui offrir et d'y aller en famille. C'est une bête de scène, quand elle chante j'irai où tu iras tout le monde se lève et toutes les générations connaissent." Il faut dire que Céline Dion n’avait pas donné de concert en France depuis deux ans. Le site officiel de Céline Dion affichait des places à partir de 75 euros pour l'emplacement le moins cher. Des places étaient à 90 et à 110 euros mais ceux qui veulent voir la chanteuse de plus près doivent débourser 155 euros pour être dans la fosse ou dans les tribunes les plus proches de la scène.