A Limoges, on rend hommage à Johnny Hallyday même sur le marché de Noël

La ville de Limoges a tenu à rendre hommage à sa manière à Johnny Hallyday en diffusant toute la journée de mercredi dans les rues commerçantes du centre des chansons de la rock star. Des chansons qui se sont invitées aussi sur le marché de Noël. Une initiative bien accueillie surtout pour ses fans.

Chez les Limougeauds, la réaction est presque unanime. Personne ne semble troublé par la diffusion en boucle des principaux tubes de Johnny Hallyday dans les rues piétonnes du centre ville. Pour ce couple qui fait ses premiers achats de Noël "c'est normal, Johnny tout le monde le connait" et avec un peu d'ironie ce Limougeaud ajoute "il chantait mieux que Jean D'Ormesson".

"Johnny était plus important que tout le monde, plus important que le président" - David vendeur sur le marché de Noël

David vend des volailles dans l'un des chalets du marché de Noël, il a installé des pochettes de disques de son idole devant ses poulets mais aussi des drapeaux français car pour lui "la disparition de Johnny est un deuil national, on devrait mettre des drapeaux en berne partout, c'est un père que j'ai perdu, le père de tous les français". Pour cet inconditionnel de Johnny qui s'exprime les larmes aux yeux c'est une icône qui s'en va "Johnny était plus important que tout le monde, plus important que le président"

Johnny Hallyday, l'artiste le plus collectionné en France ... et à Limoges

Au bar Le Piozou à Limoges certains fans de Johnny se sont retrouvés dés le matin de son décés dont Marc Boyer qui connait tout ou presque de la vie de l'artiste.

Marc Boyer collectionneur à Limoges de tous les albums et magazines consacrés à Johnny © Radio France - Françoise Ravanne

Marc Boyer est un passionné de la rock star depuis 40 ans. 40 années pendant lesquelles il a collectionné tous les numéros du magazine "Salut les copains" très souvent consacrés à Johnny. Il possède des affiches originales de ses concerts et bien sûr tous ses disques depuis son adolescence à commencer par les 45 tours en vinyle. Il a même organisé des expositions à Limoges avec tous ces objets qu'il possède. "J'en ai tellement que je ne sais même pas combien" avoue t-il, car c'est bien connu, quand on aime on ne compte pas.