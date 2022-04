A Marseille, les techniciens de Plus Belle la Vie s'inquiètent

Selon une rumeur grandissante, la fin de Plus Belle la Vie est prévue pour décembre 2022. Environ 600 techniciens marseillais travaillent pour la série de France 3. Ils s'inquiètent pour l'avenir de leur savoir-faire, engrangé pendant les 18 saisons et 4520 épisodes de la série.

Demain ne leur appartient pas. Les techniciens de Plus Belle la Vie sont dans le floue. Avec la fin pressentie de la série en décembre, ils s'inquiètent de perdre une grande partie de leurs salaires. Intermittents du spectacle, pour beaucoup d'entre eux les tournages à Marseille représentent une grande part de leur revenu. Bruno est ingénieur du son depuis plus de 13 ans : "Pour moi 90% de mon travail vient de Plus Belle la Vie, et je suis loin d'être le seul dans ce cas. Le travail ici permet d'avoir une stabilité et de pouvoir développer nos compétences." calcule-t-il. Au total, la série mobilise 600 techniciens, employés par différentes entreprises au service du feuilleton.

On accueille des stagiaires qui sortent d'école et on les forme au métier - Sarah, technicienne

Bruno a commencé sa carrière grâce à la série, d'abord comme assistant, puis comme ingénieur du son principal. Car, au-delà d'être un gros employeur, Plus Belle la Vie permet aussi de former les jeunes techniciens. "On accueille des stagiaires qui sortent d'école et on les forme au métier , c'est une première porte à laquelle ils peuvent frapper, ils savent qu'ils trouveront toujours un stage ici." nous raconte Sarah, technicienne. En 18 saisons et 4520 épisodes, ils ont développé un savoir-faire pour permettre une diffusion quotidienne au quelque 2,5 millions de téléspectateurs.

On a la chance d'avoir des studios de centre-ville à proximité de la gare - Virginie, régisseuse des studios de la Belle de Mai

Les six studios du pôle Média de la Belle de Mai, qui représente 10 000 m² de lieux de tournage, sont entièrement dédiés à la série de France 3. Que vont-ils devenir si la série s'arrête ? Ce serait un énorme gâchis pour Virginie. Elle gère les lieux "On a la chance d'avoir des studios de centre-ville à proximité de la gare , dans Marseille intra-muros et c'est un atout. Avec en plus une post-production très compétitive" témoigne-t-elle. Tous les techniciens espèrent travailler pour une nouvelle série quotidienne, ou tout autre production pour qu'ils puissent continuer à travailler.