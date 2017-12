Invité par Jean-Luc Reichmann sur TF1 : le rêve de Benjamin, 7 ans, se réalise

Il avait témoigné sur France Bleu Nord : Benjamin, 7 ans, enfant de Merville, dans les Flandres, rêve de rencontrer l'animateur télé Jean-Luc Reichmann. L'appel a été entendu. Avec toute sa famille, Benjamin sera la star de l'enregistrement des 12 coups de midi sur TF1, le 12 décembre.

Vous souvenez-vous de Benjamin, un habitant de Merville, dans les Flandres (Nord), dont nous vous parlions mercredi dernier sur France Bleu Nord ? Agé de 7 ans, il est autiste, passionné de jeux télévisés, et rêve de rencontrer l'animateur Jean-Luc Reichmann.

Sa maman a eu l'idée de le filmer, en lui posant des questions, comme dans le jeu "Les 12 coups de midi". La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux, pour arriver jusqu'à Jean-Luc Reichmann, qui, dans un tweet, a annoncé qu'il souhaitait inviter l'enfant sur son plateau. Depuis, la famille de Benjamin était dans l'attente, jusqu'à un appel de l'équipe de production, au lendemain de la diffusion du reportage de France Bleu Nord. Benjamin, son frère, ses deux sœurs et ses parents sont invités le 12 décembre, à l'enregistrement des 12 coups de midi sur TF1. Les émissions seront diffusées du 8 au 10 janvier.

Je vais lui donner un Chocobon !"

Delphine, la maman de Benjamin, raconte : "Tous les jours, il me demandait 'Jean-Luc t'a appelée ?', j'ai enfin pu lui annoncer, il était vraiment content. Je lui ai demandé s'il allait faire un dessin pour Jean-Luc, il a répondu que non, qu'il allait lui donner un Chocobon !" Benjamin a donc tout prévu. Jusqu'à sa tenue : il veut mettre une cravate. Ou peut-être un t-shirt "Jean-Luc Reichmann" que va lui confectionner son oncle.

Delphine, la mère de Benjamin Copier

Parrain de l'émission

Jean-Luc Reichmann promet que le petit Nordiste sera le parrain des émissions enregistrées ce jour-là. Il va être mis à l'honneur, interviewé par l'animateur, très sensible à la question du handicap. Il veut montrer que Benjamin est plein de vie, qu'il connaît beaucoup de choses, qu'il gagnera peut-être à l'émission quand il sera grand, voire qu'il la présentera un jour !

Le message de Jean-Luc Reichmann à Benjamin

Par l'intermédiaire de France Bleu Nord, Jean-Luc Reichmann envoie un message à Benjamin : "Je voudrais lui dire que ça va très bien se passer entre lui et moi, il sera peut-être un jour un grand maître de midi ! Car il a de grandes connaissances, et qu'on va les mettre en valeur sur le plateau. Donc voilà : c'est pour te dire, Benjamin, qu'on t'aime, que je t'aime, et que ton rêve va devenir réalité".

Jean-Luc Reichmann raconte à France Bleu Nord pourquoi il a décidé d'inviter Benjamin Copier