À Montargis, un dernier hommage à Johnny Hallyday

Un hommage était organisé ce dimanche matin à Montargis pour rendre un dernier hommage à Johnny Hallyday, mort à l'âge de 74 ans.

Après l'immense hommage populaire à Johnny Hallyday samedi à Paris, où plusieurs centaines de milliers de personnes se sont réunies sur les Champs-Élysées, c'était au tour des Loirétains et notamment des Montargois de se rassembler. Dimanche, ils étaient plus de 200 fans sur la place de la République pour écouter des reprises interprétées par la chorale du conservatoire de musique de Montargis, chanter tous ensemble les tubes les plus connus ou tout simplement honorer la star.

J'irai me recueillir sur sa tombe à Saint-Barthélémy

Des fans émus, très touchés par la disparition du chanteur de 74 ans, des suites d'un cancer. Christophe est fan depuis toujours, une passion transmise par ses parents et qu'il partage aujourd'hui avec son frère. Il a assisté à une trentaine de concerts : "Mon plus beau souvenir, c'est le parc des princes quand Johnny a traversé la foule, c'est inoubliable. Il est gravé dans mon cœur pour toujours. Je vais économiser pour aller me recueillir sur sa tombe à Saint-Barthélémy. Mon épouse est fan de Claude François, on est allé lui rendre visite au Cimetière de Dannemois. On va faire la même chose pour Johnny Hallyday."

Tout le monde à un souvenir avec Johnny

La plupart des personnes venues à cet hommage vivent au rythme des chansons de l'idole des jeunes, ils racontent des dizaines de souvenirs de concerts, d’anecdotes. Serge est un motard, comme Johnny, et il a eu la chance de le rencontrer il y a une quarantaine d'années : "J'avais 16 ans et j'étais à Port Barcarès dans le Sud-Ouest. Il avait une maison là-bas. Nous étions dans un bar avec quelques copains en train de boire un verre, il est arrivé, nous a payé un verre et s'en est allé sans même que nous ayons eu le temps de lui dire merci." Serge aura ensuite l'occasion de travailler plusieurs fois avec la star grâce à sa société de garde du corps.

Un homme d'une gentillesse assez rare

Croiser Johnny Hallyday plusieurs fois dans le cadre professionnel, c'est aussi ce qu'à vécu Christian Georges. Il est l'ancien barman du Golf Drouot, une célèbre discothèque rock des années 1960 et 1970, dans laquelle Jean-Philippe Smet est devenu Johnny, il se souvient : "C'était un homme d'une intelligence et d'une gentillesse assez rare. Je ne parle même pas de sa beauté et de son talent"

Sur la place, un livre d'or avait été placé, dans lequel les fans pouvaient écrire un mot ou faire un dessin.