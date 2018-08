Le chef le plus étoilé au monde avait lancé en 2015 le projet d'ouvrir un "Institut international Joël Robuchon" à destination d'étudiants du monde entier, dans le sud de la Vienne. Mais avec la mort de Joël Robuchon le projet ne devrait pas voir le jour.

Annoncé en grandes pompes au Bristol à Paris, en présence de grands chefs, d'élus poitevins, de Jean-Pierre Raffarin (très actif dans le dossier) l'institut Joël Robuchon était le projet inattendu pour le Sud Vienne. On évoquait des centaines d' étudiants étrangers venant étudier la cuisine du plus étoilé des chefs au Michelin (32 étoiles) avec un contingent d'élèves venus de Chine notamment, pour préparer l’élite de la gastronomie de demain.

Je veux faire une école qui soit du maître au disciple

Là où cette grande école aurait eu toute sa place dans une capitale internationale non il tenait à cœur à Joël Robuchon que ça se fasse dans ce coin du Poitou son maitre mot c'était le partage mais aussi la transmission " Je veux faire une école qui soit du maître au disciple, transmettre cet ADN, tout ce savoir-faire, une école plus d'application qu'académique " Joël Robuchon qui avait plein d'idées plein d'envies " Il y aura des salles pour des congrès, pour des banquets, mais aussi des boulangeries, des pâtisseries, un hôtel, des bars, des restaurants et une cave à vin, mais le tout ouvert au public."

Ernest Colin est le maire de Montmorillon, il avait eu l'occasion de rencontrer le chef poitevin, pour lui la mort de Joël Robuchon remet en cause ce projet d'institut " Il était important que ce soir lui, qui porte un tel dossier, avec sa disparition, j'ai peur que ça mette un terme à ce projet. "un projet d'institut qui devait ouvrir dans la Maison Dieu, l'ancien hôpital de Montmorillon avait pris beaucoup de retard, même si depuis quelques mois, un grand flou entourait le projet entre des investisseurs qui avaient changé et un dossier administratif qui avait tendance à un peu trainer.