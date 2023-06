À Nantes, des bénévoles des Restos du Cœur invités à un concert de Michael Jones

C'est un beau cadeau fait par l'une des figures des Enfoirés. 250 bénévoles des Restos du Cœur ont été conviés gratuitement ce dimanche 4 juin 2023 à un concert de Michael Jones à Nantes. Le chanteur a repris ses plus grands tubes et ceux de Jean-Jacques Goldman pour un show d'un peu plus d'une heure à la salle festive Nantes Nord. Une manière de remercier les bénévoles de Loire-Atlantique et de se retrouver ensuite pour un repas convivial, le tout en présence de l' un des fils de Coluche, Romain Colucci.

250 bénévoles étaient conviés au concert de Michael Jones ce dimanche à Nantes © Radio France - Léonie Cornet

Quelques accords de guitares reconnaissables entre tous et la voix du chanteur qui résonne devant ces bénévoles des Restos. Parmi eux, Pascale, retraitée, a des étoiles plein les yeux : "C'est notre petite fête personnelle, pour les Restos et pour nous ici à Nantes. C'est grandiose de voir Michael Jones sur scène, en plus j'adore Jean-Jacques Goldman, donc entendre ses chansons, c'est vraiment super !"

"Quand j'ai arrêté les Enfoirés, j'ai dit que je n'avais pas envie d'arrêter les Restos du Cœur" - Michael Jones, chanteur

Ce concert était gratuit et réservé aux bénévoles de Loire-Atlantique. C'est l'une des premières en France, deux mois après une première expérience dans le Calvados. Le chanteur Michael Jones lui-même en a eu l'idée : "Quand j'ai arrêté les Enfoirés, j'ai dit que je n'avais pas envie d'arrêter les Restos du Cœur. Je voulais encore donner des concerts, mais cette fois-ci, je voulais vraiment venir à la rencontre des bénévoles. On a senti qu'ils avaient besoin de se lâcher, parce qu'ils sont tout le temps mobilisés. Moi, je me suis éclaté, autant qu'eux, je pense."

Un événement qui fait la fierté de Jean-Michel Griffon, le président départemental des Restos du Cœur : "Il y a eu des moments très émouvants, ils ont vraiment eu une grosse récompense qui vaut tous les trésors du monde. Tout cela, on l'offre à nos bénévoles, mais aussi à nous-mêmes, parce que nous sommes sur le pont toute l'année."

Jean-Michel Griffon (à droite) et le fils ainé de Coluche Romain Colucci © Radio France - Léonie Cornet

En Loire-Atlantique, le nombre de personnes accueillies aux Restos du Cœur a augmenté de 30% en un an. Ce moment, c'est comme une parenthèse qui fait du bien à Romain Colucci, le fils aîné de Coluche, lui-même très engagé au sein des Restos du Cœur : "Ce sont des centaines de sourires, de moments partagés qui sont formidables, et aussi beaucoup de souvenirs, se réjouit-il. En ce moment, on voit le prix de l'énergie augmenter, et plus c'est le cas, plus on va demander aux bénévoles des Restos du Cœur de faire preuve d'encore plus d'activité. C'est vrai que l'énergie des bénévoles des Restos du Cœur, elle est formidable."

Après le concert, place à un déjeuner convivial. Au menu : rougail-saucisse, et toujours un seul slogan : "on compte sur vous !" 2.000 personnes sont bénévoles au sein des Restos du Cœur en Loire-Atlantique, mais Jean-Michel Griffon est toujours à la recherche de volontaires, surtout en ressources humaines. Le chanteur Michael Jones, lui, sera en tournée pour son album "Héritage Goldman" l'an prochain, il se produira à Nantes en mars 2024.