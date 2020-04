"A nos héros du quotidien" : le message vidéo des animateurs de France Bleu Provence

Les animateurs et chroniqueurs de France Bleu Provence, 100% solidaires, envoient un message vidéo "à nos héros du quotidien".

France Bleu Provence : 100% Solidaire

A vous, qui êtes en première ligne dans les hôpitaux, les Ehpad, les lieux de soins, et qui accomplissez chaque jour des exploits…. MERCI ! A vous qui, dans l’ombre, et chaque jour, faites des prouesses pour permettre à notre pays de "fonctionner"… MERCI ! Sans vous TOUS, rien ne serait possible !

Faites comme nous !

Vous aussi, envoyez vos messages pour dire "Merci" à nos héros du quotidien ! Filmez-vous en chantant le tube de Soprano ou appelez le répondeur de France Bleu : 01 56 40 24 24. Vos messages seront diffusés à 20h au moment des applaudissements partout en France, et en Provence.

à lire aussi Toute la France Bleu chante A nos Héros du Quotidien, envoyez-nous vos vidéos