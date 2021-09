A Orléans, la justice refuse de se prononcer sur une demande de reconnaissance en paternité d'Alain Delon

La justice française se déclare "territorialement incompétente" pour juger une demande de reconnaissance en paternité adressée à l'acteur Alain Delon, en raison de son lieu de résidence, situé en Suisse. C'est ce que vient de décider un récent arrêt de la Cour d'appel d'Orléans, indique l'AFP (Agence France Presse).

Ari Boulogne, 58 ans, avait déposé une demande de reconnaissance en paternité devant le tribunal d'Orléans puisqu'Alain Delon possède une propriété dans le Loiret, à Douchy, depuis 1971.

Alain Delon n'a jamais reconnu la paternité d'Ari Boulogne, fils de la chanteuse allemande Nico avec qui il a eu une brève liaison dans les années 1960. Enfant, Ari a toutefois été élevé par la propre mère d'Alain Delon, Edith Boulogne, dont il porte le nom. Dans sa décision du 27 août 2020, en première instance, indique l'AFP, le tribunal judiciaire d'Orléans avait déclaré "la juridiction française territorialement incompétente". La cour d'appel d'Orléans vient de confirmer cette décision ce mercredi.

Alain Delon vit en Suisse, selon la justice française

Motif : "Alain Delon rapporte la preuve que son domicile est en Suisse" où il réside depuis 1984. Il a un passeport suisse, "règle ses impôts sur le territoire suisse", "vote en Suisse" ou encore "se fait soigner en Suisse", détaille le jugement. "Il en résulte que son domicile est bien en Suisse et non en France" et sa résidence dans la région Centre-Val de Loire "ne constitue depuis de nombreuses années qu'une résidence secondaire et non son établissement principal".

Une sage décision"

Le tribunal pointe la "mauvaise foi" des appelants, indique l'AFP, "lorsqu'ils prétendent que cette résidence constitue un domicile apparent". L'avocat d'Alain Delon, Christophe Ayela, se "félicite" de la "sage décision rendue par la cour d'appel d'Orléans". "C'est désormais une affaire classée en France", affirme-t-il à l'AFP.