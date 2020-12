A Quevauvillers, les habitants se réunissent pour le dernier journal de Jean-Pierre Pernaut, l'enfant du pays

"Madame, monsieur, bonjour". Des mots répétés depuis 33 ans chaque midi par Jean-Pierre Pernaut. Le journaliste vedette de TF1 a pour la dernière fois rendu l'antenne ce vendredi du journal de 13 heures qu'il présentait depuis 1988. Natif d'Amiens, il a grandi à Quevauvillers, au sud-ouest de la ville. La commune a donc tenu à marquer le coup pour cette dernière édition et a projeté le journal sur un grand écran dans la salle polyvalente. Une salle inaugurée par Jean-Pierre Pernaut en 1994.

Des photos de Jean-Pierre-Pernaut étaient affichées sur des panneaux dans la salle polyvalente. © Radio France - Hortense Crépin

Un véritable ambassadeur des régions et de la Picardie

Dans la commune d'un peu plus de 1 100 habitants, tout le monde tutoie le journaliste et l'appelle pour son prénom. Beaucoup avaient pour habitude de regarder le journal en déjeunant.

Trente personnes se sont réunies pour regarder le journal dans la salle polyvalente de Quevauvillers © Radio France - Hortense Crépin

Et plus que le présentateur, c'est bien l'ambassadeur de la Picardie qui va manquer aux habitants : "Il a fait connaître notre région" explique Carmen, qui vit à Quevauvillers. Et d'ajouter : "Quand on parlait de la Picardie, c'était comme le Nord : il pleuvait, il ne faisait pas beau et on avait une réputation d'enfer ! Tandis que maintenant, j'ai des amis un peu partout dans le Sud et en France qui disent à leurs amis de venir chez nous et qui trouvent qu'on a une région fabuleuse. C'est pour ça qu'on le remercie énormément, pour avoir parlé de nous".

Si beaucoup vont continuer à regarder le journal, certains le confient : il va falloir du temps avant de pouvoir tourner la page Pernaut.