A Quiberon, les fans de Johnny n'oublieront pas

Johnny Hallyday venait régulièrement à Quiberon. La première fois il avait une trentaine d'années. C'est un ami qui lui a fait découvrir ce coin du Morbihan. A Quiberon, il y a des fans du chanteur : parmi eux, Gilles et Marie Françoise Huet, qui tiennent une boucherie.

A Quiberon la population laissait Johnny tranquille. Il pouvait se promener dans cette "commune sympa, disait t-il, avec des paysages à couper le souffle". Et puis il allait faire parfois quelques courses. "Il garait sa Mercedes devant la boucherie, raconte Marie Françoise Huet, fan depuis l'âge de 15 ans. Il rentrait dans le magasin, prenait sa viande et repartait. Tout le monde était stupéfait de le voir là, mais personne ne l'embêtait".

Une photo de Gilles et Marie Françoise Huet prise en 1986 avec Johnny

Johnny venait chercher le repos, la tranquillité, en famille et avec des amis. Johnny on le sait était fan de motos et de voitures. Gilles Huet également. S'ils n'ont jamais fait de moto ensemble sur les routes de la Presqu'Ile de Quiberon, les 2 hommes ont parlé de leur passion commune. Gilles et Marie Françoise Huet gardent un grand souvenir de leur rencontre avec le chanteur.

la photo de Johnny hallyday prise par le studio Harcourt, le studio des stars.

Dans la boucherie de Gilles et Marie Françoise il y a une superbe photo en noir et blanc de Johnny Hallyday. Il y a une photo du couple avec l'artiste. Il y a aussi le calendrier 2017 "Johnny Hallyday". La dernière photo, celle du mois de décembre, le montre seul, à moto, de dos, sur une route de l'Ouest américain. "C'est comme un présage, c'est incroyable", dit Gilles.

Marie Françoise et Gilles Huet et le calendrier avec Johnny Hallyday © Radio France - François Rivaud

Gilles et Marie Françoise Huet ont vu plusieurs fois Johnny en concert, au Stade de France et au Parc des Princes. Mais ils l'ont vu une fois à Quiberon, sous chapiteau, dans les années 80. Un moment inoubliable.