Abdellah, un jeune bayonnais en finale de The Voice Kids

Abdellah, jeune bayonnais de 16 ans, sera en finale de l'émission The Voice Kids ce samedi soir en direct sur TF1, une aventure familiale débutée il y a plus d'un an. Rencontre avec ce jeune talent qui garde les pieds sur terre.

C'est un rêve qui se réalise pour Abdellah qui regarde l'émission depuis la première saison il y a sept ans ! Ce jeune bayonnais chantera en direct samedi soir devant des millions de téléspectateurs en finale de "The Voice Kids". Avant de prendre le train pour Paris ce mercredi, il nous a reçu en toute simplicité chez sa grand-mère à Boucau, en présence de ses parents qui ont toujours répondu présents pour lui.

La musique, une passion familiale

La musique, Abdellah baigne dedans depuis tout petit, entre sa maman qui lui a toujours chanté des chansons et son papa, joueur de oud. C'est lui qui lui a offert son premier saxophone alors que l'artiste en herbe n'avait que 9 ans. Depuis, il continue de suivre les cours de saxo au conservatoire. Le finaliste de "The Voice Kids" se félicite d'être issu d'une famille multiculturelle, franco-marocaine vivant au Pays Basque. "Pour moi, la musique est une langue universelle, on comprend l'émotion que ce soit du marocain, du français ou du chinois !"

Sa voix, il en a pris conscience "quand je chantais dans ma chambre et que je voyais les larmes qui montaient aux yeux de ma maman ou mon père qui avait des frissons".

Réelle complicité entre Abdellah et son père Mohammed Boujalal © Radio France - Oihana Larzabal

Les pieds sur terre

Les auditions à l'aveugle avaient été enregistrées à la Toussaint 2019, les battles et la demi finale pendant les vacances de Noël. Abdellah et sa famille ont du garder le secret pendant plus d'un an. Depuis la diffusion de l'émission à partir du 29 août, il est surpris du succès qu'il rencontre.

C'est vrai que j'ai plus d'abonnés sur les réseaux sociaux, je reçois énormément de messages, on me reconnaît parfois dans la rue mais surtout au lycée, ça fait plaisir !

Pour autant, pas question de rater des cours, Abdellah était au lycée tous les jours jusqu'à la veille de son départ pour Paris et lundi prochain, il sera de retour en classe "quelque soit l'issue de la finale samedi" assure sa mère, Douina. Elève de première au Lycée René Cassin de Bayonne et délégué de sa classe (1è 7), le jeune homme a déjà prévu de suivre un cursus de droit à l'université s'il n'arrive pas à percer dans le monde féroce de la musique.

Le trac monte pour Abdellah à 3 jours de la finale de The Voice Kids Copier

Abdellah a intégré l'équipe de Kendji Girac. Ici lors des demi-finales diffusées le 3 octobre sur TF1 - Bureau 233 / ITV / TF1

Depuis la diffusion de l'émission le 29 août dernier, Abdellah et sa famille ont dû s'habituer aux journalistes et photographes © Radio France - Oihana Larzabal

Son père Mohammed l'avait accompagné au oud lors des auditions à l'aveugle - Capture d'écran / Bureau 233 / ITV / TF1

La finale de "The Voice Kids" aura lieu en direct sur TF1 samedi 10 octobre à 21h05 en présence de Julien Doré. Cette fois, c'est le public qui votera une première fois pour les quatre derniers finalistes et une seconde fois pour le vainqueur de l'édition 2020. D'où l'appel lancé par la famille du jeune bayonnais : "Votez Abdellah !"