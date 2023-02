Le pronostic vital de Pierre Palmade n'est plus engagé, après son accident de la route en Seine-et-Marne

L'humoriste, metteur en scène et acteur francais Pierre Palmade.

L'humoriste Pierre Palmade, gravement blessé dans un accident de voiture vendredi, est en réanimation, mais "ses jours ne sont plus en danger ce matin", a appris franceinfo auprès de l'entourage du comédien, confirmant une information de BFMTV.

L'accident est survenu vers 18h45 sur la route départementale RD372 à Villiers-en-Bière, près de Melun. L'humoriste de 54 ans était au volant d'une voiture en direction de Dammarie-les-Lys, au sud de la Seine-et-Marne, quand il s'est déporté sur la voie de gauche sans raison apparente, selon une source proche du dossier.

Il a alors percuté un autre véhicule qui venait en face. Un homme de 40 ans qui conduisait le véhicule, une femme enceinte de 27 ans et enfant de 6 ans se trouvaient à bord. La préfecture de Seine-et-Marne évoque une collision avec "une forte cinétique".

Une deuxième collision

Après ce premier choc, une deuxième collision a eu lieu : un troisième véhicule a percuté la voiture de la famille par l'arrière.

L'enfant de 6 ans, éjecté de la voiture, a été transporté à l'hôpital Necker, à Paris, souffrant de multiples contusions et d'une plaie à la tête. Son pronostic vital était engagé hier soir, tout comme ceux de la passagère enceinte de 7 mois et du conducteur. Les deux ont été transportés par hélicoptère dans deux hôpitaux différents : la femme au Kremlin-Bicêtre, et l'homme à Beaujon (Hauts-de-Seine).

Pierre Palmade a lui été transporté à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne) par la route. Son pronostic vital était engagé au moment de son évacuation, il ne l'est plus ce samedi midi. L'automobiliste de la troisième voiture, âgé de 86 ans, a lui été légèrement blessé et transporté au CH de Melun.

Des prélèvements sanguins d'alcoolémie et de toxicologie ont été effectués. Selon une source proche du dossier, des témoins assurent avoir vu deux occupants de la voiture de Pierre Palmade prendre la fuite à pied après l'accident. Une information non-confirmée pour l'heure par l'enquête, selon le procureur de la République de Melun.