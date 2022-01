Accusations d'agression sexuelle : le journaliste Jean-Jacques Bourdin "temporairement" écarté de BFMTV et RMC

L'animateur de télévision et de radio Jean-Jacques Bourdin, visé par une plainte pour agression sexuelle, est écarté "temporairement" de l'antenne sur BFMTV et RMC, a annoncé dimanche la maison mère des deux médias, le groupe Altice. "Jean-Jacques Bourdin, à la demande de la direction, se retire temporairement des antennes de BFMTV et de RMC. Cette décision a été prise pour ne pas porter préjudice au fonctionnement quotidien de BFMTV et de RMC", a indiqué le groupe dans un communiqué, rappelant que le journaliste "conteste vigoureusement les faits dénoncés".

Une agression en 2013 ?

Le journaliste politique est visé par une enquête a indiqué le parquet de Paris mardi 18 janvier, suite aux révélations d'une ancienne journaliste de BFMTV et RMC qui avait déposé plainte pour des faits qui se seraient déroulés en 2013. Une enquête a été confiée au commissariat du 16e arrondissement de Paris. La femme qui accuse Jean-Jacques Bourdin a expliqué que les faits se sont passés à Calvi en Haute-Corse.

La scène se serait déroulée le matin, entre 6h et 7h, dans la piscine d'un hôtel. Alors qu'elle nageait, la plaignante aurait été rejointe par Jean-Jacques Bourdin. Ce dernier l'aurait saisie par le cou, alors qu'elle n'avait plus pied et aurait tenté de l'embrasser plusieurs fois. La jeune femme explique avoir réussi à tourner la tête tout en se débattant et être parvenue à se défaire de son étreinte.

Il dément

La victime présumée a expliqué aux enquêteurs ne pas avoir déposé plainte, à l'époque, par crainte de perdre son emploi -elle est partie de BFM TV en 2017- et car la libération de la parole et l'affaire Nicolas Hulot lui ont permis de trouver le "courage" d'en parler. Selon une source proche de l'enquête, deux autres femmes envisagent de témoigner contre Jean-Jacques Bourdin. Une enquête interne a été lancé au sein du groupe Altice. Les sociétés des journalistes de BFMTV, RMC et RMC Sport s'interrogeaient depuis plusieurs jours "sur la pertinence du maintien à l'antenne de Jean-Jacques Bourdin le temps de l'enquête".