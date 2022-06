Adriana Karembeu : "Mon histoire d'amour avec la France dure depuis 30 ans"

Adriana Karembeu nous parle de son histoire et de son arrivée en France : son choc au rayon yaourts, sa fringale de choucroute, son match de rugby chaotique et ses vacances avec Michel Cymes. Place(s) à la France d'Adriana Karembeu !

Ambassadrice investie auprès de la Croix-Rouge, animatrice de télévision, mannequin, mais aussi comédienne, Adriana Karembeu vit depuis 30 ans une histoire d'amour avec la France et les Français. Mais d'où vient-elle ? Quelle est son histoire ? Qu'aime-t-elle dans notre pays ? Rencontre entre passion et émotion avec l'une des personnalités européennes préférées des Français.

Place(s) à, c’est l’occasion de découvrir une célébrité de façon plus intime à travers des lieux auxquels elle est attachée. Cette fois-ci, c'est le top model slovaque, Adriana Karembeu, qui nous dévoile les lieux importants de sa vie en France.

Son enfance en Slovaquie

Adriana Karembeu est née en Slovaquie à Brezno et a grandi dans un village tout proche nommé Valaská. Depuis toute petite, Adriana a baigné dans une ambiance de restrictions due à la politique de son pays, aujourd'hui disparu, la Tchécoslovaquie. "Il était impossible de voyager en dehors de l'ex-bloc communiste. Tout ce qu'on nous disait, c'était qu'en Europe de l'Ouest, il y avait beaucoup de pauvres." Alors, ses parents et elle rêvaient de la France. Elle se souvient notamment de son père qui s'enfermait dans sa chambre pour chanter cette comptine francophone, Frère Jacques. "Toute sa vie, il a essayé d'apprendre le français. Mes parents adoraient la France."

Le choc des yaourts

Alors, quand une agence de mannequins française lui offre un billet pour Paris, elle n'hésite pas une seconde. Pourtant en troisième année de médecine, elle se dit : "Je prends l'avion, je vois la Tour Eiffel et je rentre en Slovaquie !" La suite, on la connaît, Adriana n'est jamais repartie.

Mon histoire d'amour avec la France dure depuis 30 ans

Adriana est subjuguée par Paris. Mais son premier choc des cultures, elle le vit au supermarché. "Chez nous en Slovaquie, quand il y a un yaourt en rayon, il faut se dépêcher de le prendre." Alors quelle surprise, quand elle découvre ces rayons entiers de produits laitiers, de toutes les couleurs et de tous les goûts !

J'ai gardé mon premier pot de yaourt en souvenir

Ses régions coup de cœur

Comment a-t-elle découvert nos régions ? Avec sa carrière de mannequin en France, Adriana sillonne les routes en long, en large et en travers. Elle visite, avec toujours le même émerveillement, les villes et les régions françaises. Puis vint son mariage avec un ancien champion du monde de football bien connu, mais c'est son rôle d'ambassadrice à la Croix-Rouge qui lui permet de mieux connaître la France et les Français. "J'ai de la chance, partout où je vais, on me manifeste toujours beaucoup de sympathie."

J'ai fait beaucoup de collectes avec les antennes locales de la Croix-Rouge, ça m'a permis de découvrir de nombreuses villes

Parmi ses coups de cœur, Adriana affectionne particulièrement la Côte d'Azur. Elle vit à Monaco, mais elle passe beaucoup de temps sur la côte avec sa fille qu'elle emmène à la plage ou visiter les villages aux alentours.

Quand elle recherche un peu de fraîcheur, c'est en Normandie, en Bretagne ou dans le Pays basque qu'elle aime se réfugier. C'est impossible de choisir pour elle : "J'aime tout en France, tout est beau ! J'adore aussi Bordeaux et Lyon."

La région française qui lui rappelle le plus la Slovaquie, son pays natal, c'est l'Alsace ! "C'est très germanique et pas très loin de chez nous. La gastronomie, les vins, la mentalité des gens, les forêts... Il y a beaucoup de points communs !" Et la choucroute alsacienne, ce plat typique de choux fermenté, a eu toutes ses faveurs pendant sa grossesse, jusqu'à une indigestion, après une fringale à 7 h du matin avant de prendre l'avion.

J'adore la choucroute ! J'ai essayé d'en faire dans un pot en terre sur ma terrasse à Monaco

Ses vacances avec Michel Cymes

On connaît le duo qu'Adriana forme avec Michel Cymes, le médecin-animateur de l'émission Les pouvoirs extraordinaires du corps humain sur France 2. Mais, ce que l'on sait moins, c'est que le duo est également très proche en dehors des plateaux de télévision ! Ils partent souvent ensemble à Marrakech, au Maroc, mais s'ils devaient partir en vacances en France, ce serait sûrement du côté de Biarritz. Ils affectionnent particulièrement la côte basque, pour sa gastronomie, son climat, sa nature et l'accueil incroyable de ses habitants.

On s'adore avec Michel, et nos conjoints s'adorent

Ils pourraient profiter de leurs vacances au Pays basque pour s'essayer à un match de rugby ? Amusée, Adriana se remémore cette expérience chaotique avec Michel, dans le cadre de l'enregistrement d'une émission sur le cerveau, où elle a dû apprendre les règles en très peu de temps, et où elle s'est retrouvée avec le ballon et les joueurs qui couraient vers elle. Entre panique et exaltation, elle en garde un souvenir mémorable.

On m'a expliqué les règles du rugby, mais je n'ai rien compris. Et d'un coup, tout le monde s'est mis à courir vers moi ! J'ai tellement ri.

Restons solidaires

Adriana Karembeu lance un appel à la générosité. "Après la grande collecte qui a eu lieu en mai dernier, il ne faut pas oublier les gens qui sont dans le besoin. Quelques petits dons, de temps en temps, cela aide beaucoup les bénévoles de la Croix-Rouge française."

Pour faire un don à la Croix-Rouge française.