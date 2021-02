Adrien Zedda, candidat de Top Chef saison 12, "impatient et stressé" de se voir à l'écran

La Loire l'espère aux fourneaux de Top Chef saison 12 le plus longtemps possible : Adrien Zedda, chef d'un restaurant végétarien, sera l'une des attraction de l'une des émissions de télé préférées des Français qui recommence ce mercredi soir sur M6.

Le chef du meilleur restaurant végétarien du monde était l'invité de France Bleu ce matin. Adrien Zedda, formé dans la Loire, est l'un des candidats de la nouvelle saison de Top Chef qui débute ce soir sur M6.

France Bleu Saint-Étienne Loire : La Loire est une terre importante pour vous. Vous y avez grandi de 3 à 20 ans...

Adrien Zedda : Je suis arrivé très tôt dans la Loire, avec la famille de mon père. J'y ai passé toute mon enfance et j'ai fait mes premières classes de cuisine dans la Loire.

Vous êtes un chef 100% végétarien. Culina Hortus c'est le premier restaurant gastronomique végétarien de France. Vous êtes le premier candidat à défendre une cuisine végétarienne. C'est une fierté ?

Oui c'est une fierté comme celle de représenter ma région, mon restaurant, d'autant que c'est un concours qui est reconnu.

Qui avait le plus besoin de l'autre ? Vous aviez besoin de Top Chef ou Top chef avait besoin de vous ?

Je ne sais pas qui avait besoin de qui ! J'en ai exprimé l'envie. Le confinement a joué aussi sur le fait que je participe à Top Chef. Pour l'émission c'était bien aussi d'avoir la participation d'un candidat végétarien.

Naturellement on se demande : comment va faire un candidat végétarien sur des épreuves où on lui demande de cuisiner de la viande par exemple ?

Ça ne m'a jamais posé problème de travailler la viande ou le poisson. Il n'y a pas besoin d'aimer la viande pour la travailler. Un boucher, cela ne l'empêche pas de manger du poisson. Je ne vois pas pourquoi un chef végétarien cela l'empêcherait de travailler de la viande ou du poisson.

Les précautions prises pendant le tournage avec le coronavirus ont altéré votre plaisir à l'émission ? Ça a été une contrainte gênante ?

Ça a été une contrainte supplémentaire, on ne va pas se le cacher. Ca a été très bien orchestré par l'équipe de production. On a été très bien encadré, en sécurité, avec des tests PCR tous les deux jours. On a été mis dans une bulle avant le concours pour être testé et être sûr que personne n'était positif. On a tourné sans masque et c'était important pour l'équipe de production que nous ne puissions pas rencontrer d'autres personnes en dehors de Top Chef. On était confiné 7 jours sur 7, sans rentrer chez nous le weekend. En ce qui concerne le concours, les autres années il ne fallait faire que deux assiettes que les chefs se partageaient. Cette année il fallait en faire 4, donc 2 assiettes en plus dans le même temps imparti.

C'est un peu dur cette célébration de la cuisine alors que les restaurants restent encore fermés ?

Oui mais Top Chef on y va seul. C'est une expérience de vie, professionnelle et personnelle. Au restaurant on est en équipe, c'est différent. Les gens qui nous regardent à la télé ça va leur rappeler de bons souvenirs ! On sait que dès que les restaurants vont rouvrir ils seront au rendez-vous.

Vous devez être impatient de voir les premières images ?

A la fois impatient et stressé de voir ce que ça va donner à l'écran. D'entendre ma voix, de me voir, ça va être assez bizarre. Ce soir, on devrait faire un petit apéro en regardant Top Chef.