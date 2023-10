Affaire Booba-Berdah : le rappeur mis en examen pour harcèlement

Nouvel épisode dans le cadre de l'affaire Booba-Berdah. Le rappeur a été mis en examen ce lundi pour "harcèlement moral aggravé" à l'encontre de l'influenceuse Magali Berdah, a appris franceinfo auprès du parquet de Paris. Il a été entendu dans la matinée par un juge d'instruction à Paris. "Je sors du tribunal, interrogé sur des faits de menaces de mort, de cyberharcèlement et de recel", a-t-il déclaré dans une vidéo face caméra sur X, anciennement Twitter.

Le rappeur a été placé sous contrôle judiciaire : l'artiste a l'interdiction de parler de Magali Berdah sur les réseaux sociaux, en revanche, il peut retourner aux États-Unis où il vit une grande partie du temps, précise une source proche du dossier.

Booba est visé par de nombreuses plaintes de la part de celle qui dirige également une agence d'influenceurs. Elle estime vivre un enfer en ligne ayant de nombreuses répercussions sur sa vie depuis plus d'un an. Aux côtés d'un collectif "d'aide aux victimes d'influenceurs", le rappeur s'est lancé dans une croisade contre ceux qu'il appelle les "influvoleurs", dénonçant de multiples arnaques à l'encontre des internautes. Dans sa ligne de mire depuis mai 2022, Magali Berdah, cible d'attaques personnelles et de vidéos non sourcées.

Le Pôle national de lutte contre la haine en ligne (PNLH) du parquet de Paris a mené, depuis juin 2022, une enquête préliminaire, avant de confier les investigations à l'été 2023 à un juge d'instruction. Lors de l'enquête préliminaire, Booba n'avait pas honoré sa convocation. Le juge d'instruction, qui a ensuite pris en charge le dossier, l'a reconvoqué. Dans le cadre de cette affaire, le parquet de Paris a ouvert le 1er juin dernier trois informations judiciaires visant le rappeur pour "cyberharcèlement", "menace de mort" et "doxxing" (divulgation d'informations personnelles).

C'est ainsi que le rappeur, originaire des Hauts-de-Seine mais qui vit la majeure partie de l'année à Miami aux États-Unis, s'est rendu lundi matin au tribunal de Paris pour répondre aux accusations de harcèlement en ligne. "Je suis en liberté, tout va bien, la piraterie n'est jamais finie", sourit le rappeur dans sa vidéo, en référence à sa marque de vêtement et au nom qu'il donne à ses fans sur les réseaux sociaux.