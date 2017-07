Affaire Hanouna : Vincent Bolloré demande 13 millions d'euros de dédommagement au CSA

Le patron du groupe Canal demande au Conseil supérieur de l'audivisuel le remboursement du préjudice causé par l'interdiction de la diffusion de publicités autour de l'émission Touche Pas à mon Poste, suite aux plaintes sur deux séquences de l'émission de C8, selon le Canard Enchaîné ce mardi.

Quelque 13 millions d'euros : c'est le préjudice subi par la chaîne C8, selon son patron Vincent Bolloré, après l'interdiction de la publicité avant, pendant, et après l'émission Touche pas à mon poste, une décision prise début juin par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Et selon le Canard Enchaîné à paraître mercredi, c'est la somme que Vincent Bolloré, patron du groupe Canal (et donc de C8) demande en compensation au CSA.

La décision du CSA avait été prise à la suite de nombreuses plaintes quant à deux séquences diffusées dans l'émission, mettant en scène les chroniqueurs Matthieu Delormeau (dans une caméra cachée impliquant un faux meurtre) et Capucine Anav. Le 7 juin, le "gendarme de l'audiovisuel" avait alors interdit à C8 de vendre des espaces publicitaires pendant l'émission de Cyril Hanouna, la plus regardée de la chaîne, ainsi que 15 minutes avant et 15 minutes après.

Prochaine audition le 19 juillet

La chaîne C8, qui avait dénoncé un "acharnement", avait déclaré réfléchir à des recours judiciaires. Cette requête vise donc à obtenir compensation du manque à gagner supposé : selon le site spécialisé PureMedias, le CSA a deux mois pour y répondre, sans quoi le groupe Canal pourra déposer un recours devant le Consei d'Etat. PureMedias affirme en outre que le 3 juillet dernier, le groupe a déposé deux recours en annulation contre les deux sanctions du CSA.

Le feuilleton opposant le CSA et C8 n'est pas terminé : le 19 juillet, les neuf sages du Conseil doivent auditionner les patrons de la chaîne d'un côté et le rapporteur indépendant de l'autre, sur une autre affaire concernant l'émission, à savoir celle de la séquence jugée homophobe diffusée en mai dans l'émission spéciale Radio Baba, qui avait suscité de vives réactions. Le recours de Canal à quelques jours de cette audition est "une tentative d'intimidation, un gros coup de pression sur le CSA", dénonce un proche du dossier, cité par PureMedias.