Agnès Varda, la plus sétoise des cinéastes français

Agnès Varda n'est plus. L'entourage de la cinéaste a annoncé son décès ce vendredi matin à l'âge de 90 ans. La ville de Sète est en deuil. Agnès Varda entretenait des relations très proches avec la cité de Georges Brassens.

Sète, France

C'est une véritable histoire d'amour qu'Agnès Varda entretenait avec la ville de Sète. L'une de ses dernières apparitions dans la cité remonte à la 275ème édition des fêtes de la St Louis, dont elle avait été l'invitée d'honneur il y a deux ans. La réalisatrice, dont les proches ont annoncé son décès ce vendredi à l'âge de 90 ans, s'est toujours considérée comme une sétoise de coeur.

Et pas seulement y pour y avoir réalisé son tout premier film en 1959 sur les pêcheurs de la Pointe Courte, un premier long métrage tourné avec très peu de moyens, monté par Alain Resnais, et dont Philippe Noiret et Sylvia Monfort était les deux seuls protagonistes.

L'histoire commence vingt ans plus tôt, pendant la guerre, durant laquelle la petite Agnès et ses parents fuient la Belgique et les bombardement allemands pour trouver refuge à Sète, ou elle vivra plusieurs années de son enfance.

L'une de ses amies d'enfance, Andrée Schlegel, épousera quant à elle un autre sétois célèbre, Jean Vilar. La fidélité d'Agnès Varda à la cité héraultaise est restée constante à travers les décennies. Dans les années 80, elle vient y poser sa caméra pour y tourner, avec une Sandrine Bonnaire alors débutante, quelques scènes de "Sans toit ni loi".

Dans les années 2000, elle y revient encore une fois pour "Les Plages d’Agnès", sacré César du meilleur film documentaire en 2009. Sète a perdu aujourd'hui l'une de ses plus prestigieuses ambassadrices à travers le monde.

Agnès Varda sur la ville de Sète, en 2009 pour la présentation des "Plages d'Agnès" Copier