Ain - Myriam, candidate à Koh-Lanta : "Mes enfants ont été ma motivation première"

"Ce qui m'a clairement poussé à faire cette aventure, c'est forcément l'envie de me dépasser et le côté compétitrice qui est en moi", explique Myriam, professeure d'anglais dans l'Ain. "Un projet de longue haleine", puisqu'elle y pense depuis 15 ans. Une autre motivation est aussi à l'origine de sa participation à l'émission de TF1. Ce sont ses deux enfants, de 11 et 13 ans, pour "les rendre fiers". Une participation qu'elle a, d'ailleurs, gardé secrète jusqu'au dernier moment, comme elle nous le raconte.

Myriam, aindinoise, aventurière dans la nouvelle saison de Koh-Lanta Copier

Il faut que je marque le coup, et quoi de plus emblématique que Koh-Lanta

En raison de la crise sanitaire, pour la première fois, "Koh-Lanta, les armes secrètes" a été tourné en France, sur les plages paradisiaques de la Polynésie Française. Pour l'aindinoise, "c'est une fierté énorme que de pouvoir tourner Koh-Lanta sur notre territoire français".

Que ce soit aux Fidji ou en Polynésie Française, pour moi, le voyage était splendide.

L'atout majeur de Myriam pour aller le plus loin dans l'aventure ? Son entrainement physique ; "Cela fait 15 ans que je prépare Koh-Lanta, en étant le plus polyvalente possible, en étant le plus préparée physiquement et mentalement".

Découvrez Myriam dans "Koh-Lanta, les armes secrètes" dès ce vendredi 12 mars à 21h05 sur TF1.