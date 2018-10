Alain Vincent et Charles Aznavour en 2001 à Auxerrexpo

Yonne, France

Charles Aznavour, dernier des géants de la chanson française, est mort ce 1er octobre à l'âge de 94 ans. Véritable ambassadeur de la culture française, il était le chanteur français le plus connu à l'étranger. Charles Aznavour est venu à plusieurs reprises dans l'Yonne et notamment au cabaret l'Escale à Migennes.

Il est venu faire un récital à la demande de Michel Wattelier, le directeur de l'Escale à cette époque, le 30 octobre 1955. _Une année d'ailleurs extraordinaire pour le cabaret puisque en septembre il accueillait Juliette Gréco . Il y a eu aussi cette année là Gilbert Bécaut ou encore Sidney Bechet. Aznavour a dormi dans l'une des chambres du cabaret. Aznavour racontait même par la suite qu'il avait mal dormi à Migennes à cause des trains .a cet époque Aznavour avait 31 ans "_raconte Alain Vincent le président du club des amis de l'Escale.

Charles Aznavour en concert à l'Escale à Migennes le 30 octobre 1955 - fourni par Alain Vincent

Charles Aznavour est revenu dans l' Yonne en 2001, date à laquelle il s'est produit à Auxerrexpo. Alain Vincent se souvient très bien de sa rencontre avec le chanteur. _ On est arrivé à Auxerrexpo avec un tableau commémoratif de son passage à l'Escale. Son garde du corps avait interdit toute visite mais lorsqu'il a su qui nous étions Aznavour a accepté de nous recevoir . Il était charmant , nous avons discuté, pris des photos, il mangeait une crêpe r_aconte Alain Vincent. Charles Aznavour se rappelait très bien de son passage à l'Escale car il s’était marié le vendredi et s'est produit le samedi à Migennes. C'est un témoignage qui me reste. J'ai aussi une photo de ma rencontre avec lui.

La dédicace d'Aznavour à Alain Vincent - Alain Vincent

Alain Vincent a été particulièrement marqué par quelques-unes des chansons Charles Aznavour. "Il a été l'un des premiers à parler dans ses chansons de l'homosexualité avec la chanson 'Comme ils disent' en 1972. C'était pour cela un chanteur engagé, à l'époque peu de chanteur parlait de l'homosexualité masculine. C'est la chanson la plus courageuse pour moi qu'il ait composé sinon il était plutôt un chanteur romantique comme on dit. J'ai aussi beaucoup aimé dans ses titres 'Jezebel' réenregistrée en 1963. Selon moi, Charles Aznavour était davantage un chanteur à texte qu'un chanteur à voix comme on dit."