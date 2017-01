Alain Vuarnet : mon père, ce héros

Alors que la famille de Jean Vuarnet, qui vient de mourir à l'âge de 83 ans, prépare ses obsèques qui auront lieu le 9 janvier en l'église de Morzine, en Haute-Savoie, son fils aîné, Alain, nous a parlé de lui, avec son cœur.

"Quand j'étais jeune, je ne me rendais pas compte de tout ce que mon père avait accompli dans sa vie. Pour moi, c'était juste mon père !" C'est avec émotion et amour qu'Alain Vuarnet, 54 ans, évoque la mémoire de Jean, son père, décédé d'un AVC dans la nuit du 1 er au 2 janvier à l’hôpital de Sallanches. Jean et Edith Vuarnet, tous deux champions de ski, ont eu trois fils, Alain, Pierre et Patrick.

Un père visionnaire et pionnier

Alain est le plus connu de la fratrie car c'est lui qui s'est battu après le drame de l'Ordre du Temple Solaire, dans lequel sa mère et son frère Patrick sont morts carbonisés, dans une forêt du Vercors, à Saint-Pierre-de-Chérennes. ils étaient adeptes d'une secte qui prônait le transit vers Sirius grâce au suicide collectif. Mais Alain n'a jamais accepté cette thèse, entérinée par la justice. Il a toujours défendu la thèse de l'assassinat, de l'intervention extérieure. Aujourd'hui, il ne veut plus évoquer ce passé douloureux. D'ailleurs, il n'en parlait plus avec son père. Celui-ci avait reçu après le drame, la lettre d'un ancien amour de jeunesse perdu de vue depuis 40 ans. Christiane, c'est le nom de cette femme, lui apprenait qu'elle avait eu une fille de lui, Catherine. "J'ai accueilli cette nouvelle famille à bras ouverts" nous explique Alain Vuarnet "Après avoir perdu deux êtres chers, la vie a fait ce beau cadeau à mon père. Il a pu se reconstruire et cela seul m'importait. Qu'il retrouve la joie de vivre."

Quand il était enfant, Alain Vuarnet voyait peu son père, toujours sur les routes. Après sa médaille d'or en descente en 1960, aux Jeux Olympiques de Squaw Valley, aux Etats-Unis, grâce à la position dite de l’œuf, qu'il a inventée, Jean Vuarnet donnera son nom à une célèbre marque de lunettes de soleil. Vice-Président de la Fédération Française de Ski, il se lance aussi dans l'immobilier en créant la station d'Avoriaz puis le domaine skiable franco-suisse des Portes du soleil. "Mon père était un pionnier, un visionnaire. Quand je voyais mon père, c'était des moments rares et précieux. Il était protecteur. J'ai eu une enfance très heureuse."

Sur la fin de sa vie, il s'ennuyait. Il a préféré tirer sa révérence pour rejoindre le paradis du ski. — Alain Vuarnet, son fils

Alain Vuarnet a de la tendresse dans la voix quand il repense aux moments partagés avec son père, sur la fin de sa vie : "C'était un épicurien! On aimait partager ensemble un bon repas, un bon vin. On philosophait. Parfois, on ne disait rien, mais on était bien. Mais il me disait aussi qu'il s'ennuyait. Avoir eu une vie tellement remplie et dans la vieillesse, voir son corps qui l'abandonnait et lui faisait mal, était une grande souffrance pour lui."

Alain Vuarnet raconte que son père était un être secret, pudique, avec, au cœur, une blessure d'enfance. "Il était né à Tunis mais très vite ses parents sont venus vivre à Morzine. Sa mère l'a rejeté. C'est sa belle-mère, Cécile, qui l'a élevé et aimé. Je la considérais comme ma vraie grand-mère !"

Alain Vuarnet, un des fils de Jean Vuarnet © Maxppp -

Les obsèques de Jean Vuarnet auront lieu lundi, à Morzine

Quand il regardait son père, affaibli par l'âge, Alain Vuarnet se demandait s'il arriverait à fêter ses 84 ans, le 18 janvier..."Il aurait dû aussi être présent aux 50 ans de la station d'Avoriaz qu'il avait créée. Finalement, il est parti avant, au paradis du ski" lâche Alain Vuarnet dans un souffle, plein d'émotion retenue.

Lundi, la famille et les amis de Jean Vuarnet seront là pour lui rendre un dernier hommage dans l'église de Morzine, pour parler de lui des bons souvenirs, d'une vie bien remplie. "Ce sera gai ! " promet Alain Vuarnet