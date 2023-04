Albert II de Monaco en visite à Périgueux et à l'imprimerie du timbre de Boulazac

La dernière fois, à l'été 2021, Albert II de Monaco avait fait du canoë en Périgord noir , cette fois le prince était en Périgord Blanc. Il est venu avec sa sœur Stéphanie à Périgueux et à Boulazac ce lundi 17 avril avec une délégation. Le prince souverain et sa sœur ont visité la cathédrale Saint-Front et l'imprimerie du timbre. Ils ont également déjeuné sur place avant de repartir sur Monaco en milieu d'après-midi. Pendant sa visite, sa sécurité a notamment été assurée par des policiers du commissariat de Périgueux.

Un menu spécifique

Albert II de Monaco et la princesse Stéphanie de Monaco se sont rendus dans un restaurant Hercule Poireau, dans le centre-ville de Périgueux. Sa venue dans l'établissement a été préparée en amont. Le chef du restaurant, Romain Sauvage a concocté un menu spécial pour sa venue, "on était en discussion avec le Chamberlan depuis un mois". Le chef du restaurant Hercule Poireau a notamment servi du foie gras poêlé aux asperges, un filet de veau aux morilles et en dessert un "finger" de cacahuètes vanille. Le repas a été accompagné de vins de Dordogne (Pécharmant et Monbazillac) "sélectionnés par les cavistes d'à côté, on est Dordogne à fond, on ne va pas servir un vin de Bordeaux" explique le chef en souriant.

"On a eu un bon coup de stress, mais tout s'est bien passé". Pour l'occasion, le restaurant a été privatisé pour le souverain, la princesse de Monaco et sa délégation, soit une vingtaine de personnes. Une seule photo a été prise par le photographe officiel de la principauté.

Une visite à l'imprimerie du timbre

Le prince souverain et la princesse Stéphanie ont également visité l'imprimerie du timbre à Boulazac. Une visite là aussi programmée depuis longtemps, mais dont le contenu n'a pas été dévoilé.

Le prince Albert II de Monaco est venu signer un accord pour un timbre commémorant les 100 ans de la naissance de leur père, le Prince Rainier, né le 31 mai 1923.