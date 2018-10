800.000 exemplaires du 51e album studio de Johnny Hallyday, intitulé "Mon pays c'est l'amour", vont être mis en vente dès le jour de sa sortie, vendredi 19 octobre.

Une "mise en place exceptionnelle" selon Thierry Chassagne, le président de la maison de disque Warner qui a évoqué un engouement hors du commun lors d'une présentation à la presse de ce disque : "On a même été obligés de freiner les magasins."

Le CD, réalisé par Maxime Nucci, dit Yodelice, compte dix titres : "Made in rock n roll", "Mon pays, c'est l'amour", "L'Amérique de William", "4m2", "Back in L.A.", "J'en parlerai au diable", "Pardonne-moi", "Je ne suis qu'un homme", "Tomber encore" et "Un enfant du siècle".

Ce disque posthume a fait l'objet d'une bataille judiciaire entre les aînés du chanteur et sa veuve, Laetitia Hallyday. Laura Smet et David Hallyday réclamaient un droit de regard sur cet album. Un droit de regard refusé par la justice en avril dernier.