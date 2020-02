Alessandra Sublet donnera le départ des 24 heures du Mans motos 2020

Le Mans, France

Après le président de la fédération internationale de motocyclisme en 2019, c'est une personnalité connue du grand public qui a été retenue pour donner le départ de l'édition 2020 des 24 heures du Mans motos : Alessandra Sublet, animatrice et productrice télé, sera le "starter" officiel de cette 43e édition, dont la liste des engagés était dévoilée ce mardi 4 février 2020 à Paris.

Une motarde passionnée

Selon un communiqué de l'Automobile club de l'Ouest, Alessandra Sublet se dit "fière à la fois en tant que motarde passionnée et pour tous les concurrents qui prennent cette course très à cœur. Les 24 heures Motos sont une épreuve extraordinaire qui mérite une plus grande exposition. C’est un des rares exploits sportifs où les enjeux humains et physiques sont conséquents. Je suis très fière de pouvoir porter cet événement".

La présentatrice des émissions Stars à nu et C Canteloup de TF1 avait assisté en 2019 à la 42e édition de l'épreuve mancelle, quelques semaines après avoir elle-même obtenu son permis moto et bénéficié d'un baptème de piste sur le circuit.