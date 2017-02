Alex, deuxième limougeaud à tenter sa chance dans la saison 6 de The Voice

Après Agathe une limougeaude qui s'est mise tous les jurés dans la poche la semaine dernière, un autre limougeaud tente sa chance dans The Voice ce samedi soir. Alex, 27 ans, n'a quasiment jamais chanté en public, mais il veut croire en son talent et en sa chance.

Le Limousin est décidément bien représenté dans le télécrochet The Voice. Après Agathe qui s'est mis tous les jurés dans la poche la semaine dernière et qui continue l'aventure avec Mika comme coach, un autre limougeaud tente sa chance ce samedi soir. Il s'appelle Alex, il a 27 ans et il est en fait déjà monté brièvement sur scène samedi dernier, quand Nikos lui a annoncé qu'il était finalement sélectionné pour passer le casting à l'aveugle.

Avant je chantais juste sous ma douche - Alex

Alex se définit plus facilement comme le clown de service que comme chanteur, d'ailleurs même ses proches l'entendent rarement. "Je chante en cachette, sous ma douche, dans ma chambre et dans n'importe quelle pièce où on ne m'entend pas, le moins possible. J'ai toujours été gêné, je n'ai jamais osé me montrer, me mettre à nu." C'est donc avec une certaine pression qu'il aborde sa prestation devant six à sept millions de téléspectateurs, en plus des quelques 300 personnes massées dans le public.

Un avant-goût de la scène, samedi dernier

La semaine dernière lorsque Nikos l'a brièvement fait monter sur scène pour lui annoncer qu'il pourrait tenter sa chance, Alex a réellement été étonné. Il avait passé plusieurs étapes du pré-casting mais la production lui avait dit qu'il n'était peut-être pas prêt. Il avait toutefois été invité à assister à l'émission dans le public, officiellement "pour voir ce que ça donne", mais en réalité pour lui faire une surprise. Il a donc eu un aperçu de ce que ça donne.

C'est surréaliste, tout le monde te regarde. Les applaudissement, les jeux de lumière, c'est impressionnant !

Et surtout depuis la scène, Alex voit les fameux sièges rouges prévus pour les quatre membres du jury : Zazie, Mika, Florent Pagny et M. Pokora. "A ce moment là on se dit : c'est à toi d'assurer dans une semaine. Faut pas te foirer mec !" Pour assurer au maximum, le Limougeaud a mis cette petite semaine de battement à profit pour prendre des cours de chant pour la première fois de sa vie.

Il n'a jamais chanté en public, sauf avec la chorale de son collège

Alex se dit conscient de sa chance, surtout vu le nombre de candidats qui ont tenté leur chance et qui ont, pour beaucoup, plus d'expérience que lui. Il a bien participé à la chorale de son collège pendant plusieurs années. "Sinon, à part en karaoké avec des copains et sans me prendre au sérieux ni m'appliquer, je n'ai jamais chanté sur scène, dans un bar ou autre" ajoute le jeune homme.

Il s'est déjà trouvé une fan inconditionnelle

Quel que soit le résultat de son audition à l'aveugle ce samedi, Alex a le sentiment d'avoir déjà gagné quelque chose de précieux. Il a été très marqué et ému par la réaction de sa mère après l'avoir entendu chanter avec tout son cœur et ses tripes. "Le regard qu"elle a eu, elle était fière de moi. En 27 ans je ne l'ai jamais vue me regarder comme ça. C'était beau" raconte le Limougeaud avec émotion. Rien que pour un regard comme celui-là, Alex est convaincu qu'il a bien fait de surmonter sa timidité pour tenter sa chance. Il attend maintenant de voir jusqu'où le mènera cette aventure.