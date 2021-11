Alex Jaffray : "J'ai fait de la musique pour draguer des copines"

Le chroniqueur de France Bleu, spécialiste de la musique, se confie sur les lieux qu'il apprécie en France. Le bassin d'Arcachon, le Val-d'Oise et bien sûr Juan-les-Pins en caravane pliante. Place(s) à la France d'Alex Jaffray !

Alex Jaffray est un vrai mélomane, qui décortique la musique pour vous en expliquer tous les détails et les subtilités auxquels vous n'avez jamais prêté attention. Que ce soit à la radio sur France Bleu, en télévision sur France 2, ou sur les scènes de l'hexagone avec son spectacle "Le Son d'Alex", sa bonne humeur communicative et son humour font mouche. Pour France Bleu, il se plonge dans ses souvenirs, aux quatre coins de la France.

Place(s) à, c’est l’occasion de découvrir une personnalité de façon plus intime à travers des lieux auxquels elle est attachée. Cette fois-ci, c'est le compositeur, chroniqueur et humoriste Alex Jaffray qui nous dévoile les lieux importants de sa vie.

Le Val-d'Oise

Alex Jaffray est né à Conflans-Sainte-Honorine à la fin des années 60. Il a grandi à Pontoise et Osny dans le Val-d'Oise chez ses grands-parents. Il vit actuellement à Paris, où il apprécie la circulation et les pots d'échappement. Blague à part, il y apprécie sa proximité pour le travail (France Bleu, France 2 et sa boîte de production) mais surtout pour sa multitude de boutiques de "goodies" ! Il lance d'ailleurs un appel aux internautes :

Si vous avez des objets rares sur le film Retour vers le futur, appelez-moi !

Ses vacances en caravane pliante

Son grand-père avait une passion pour les caravanes pliantes. Ils partaient en famille avec leur voiture mauve sur les routes de France, principalement au bord de la mer. Alex garde de nombreux souvenirs de ses passages à Juan-les-Pins et sa célèbre pinède où il a donné son premier baiser.

Prince a dû écrire Purple Rain en hommage à la voiture mauve de mon grand-père

Son coup de cœur pour le bassin d'Arcachon

Marie-Jeanne, sa grande amie, lui a fait découvrir le bassin d'Arcachon il y a quasiment vingt ans. Devenu un véritable coup de cœur, Alex l'affirme haut et fort :

Il n'y a pas une année où je ne vais pas à Arcachon !

Ses filles ont d'ailleurs fait leurs premiers pas et leurs premiers châteaux de sable là-bas. Bien qu'il adore cet endroit, à la météo pleine de surprises, il regrette la surfréquentation des lieux.

Son rituel de tournée

Avec son spectacle "Le Son d'Alex", Alex Jaffray découvre de nombreuses villes en France. Il l'avoue sans détour :

Je suis une vraie quiche en géographie

Son premier rituel quand son producteur lui envoie ses prochaines dates de tournées : regarder où la ville se trouve. Il a ainsi découvert des lieux aux noms originaux comme "Le Trait" ou "Fourmies".

À part l'Est de la France et un peu le Sud, Alex Jaffray ne connaît pas du tout la Bretagne ou encore le centre de la France. Des régions qu'il aimerait découvrir, mais pas seul, il risquerait de s'y perdre.

Alex Jaffray en tournée dans toute la France

Retrouvez ici, toutes les dates de la tournée du spectacle "Le Son d'Alex" de et avec Alex Jaffray.

"Le Son d'Alex" c'est aussi du lundi au vendredi à 6h55 sur France Bleu.