Alison Salapic est la nouvelle Miss Limousin et elle est creusoise !

Aubusson, France

La nouvelle Miss Limousin est creusoise ! Alison Salapic a été élue parmi 15 candidates à Aubusson ce vendredi soir, devant près de 1000 personnes. Elle est originaire de Saint-Vaury et elle a 22 ans. Elle est infirmière et travaille dans un centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle.

Fière de représenter la Creuse

Après une soirée riche en émotions, la Creusoise représentera donc le Limousin aux élections de Miss France le 14 décembre prochain. Et la miss n'est pas peu fière de faire rayonner la Creuse au niveau national : "Je suis née en Creuse, j'ai fait mes études en Creuse, je travaille en Creuse, donc quoi de mieux que de représenter les valeurs de la Creuse. On va montrer à la France ce qu'est la Creuse ! J'essayerai de le faire le mieux possible en tout cas et de rendre fiers les Creusois !" assure la jeune femme.