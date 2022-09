Alissia Ladeveze élue Miss Auvergne 2022 : "je ne réalise pas encore ce qui m'arrive"

Ce samedi 17 septembre, Alissia Ladeveze, vichyssoise de 21 ans, a été élue Miss Auvergne 2022. Elle a confié ses sentiments et ses projets au micro de France Bleu Pays d'Auvergne.

Une nouvelle étape franchie pour celle qui était encore Miss Allier la semaine dernière. Ce samedi 17 septembre, Alissia Ladeveze, vichyssoise de 21 ans, a été élue Miss Auvergne 2022 lors d'une soirée riche en émotions au centre culturel de Vals-près-le-Puy en Haute-Loire. Depuis, c'est plein de sentiment qui se mélangent. "Je suis très fière et en même temps, je ne réalise pas encore ce qui m'arrive. Ça viendra avec le temps", confiait l'heureuse élue au micro de France Bleu Pays d'Auvergne ce dimanche matin.

Des études de management et de marketing

Alissia Ladeveze est titulaire d'un bachelor en management international passé à Clermont-Ferrand. À cette occasion, elle a passé une année en Erasmus à Cracovie, en Pologne. "Nous n'avions pas peur pour notre sécurité, mais nous avons été touchés, car on voyait beaucoup de réfugiés ukrainiens qui étaient accueillis là-bas", confie notre nouvelle Miss Auvergne. Alissia Ladeveze qui poursuit actuellement ses études avec un master en Marketing à Lyon.

Alissia Ladeveze, la nouvelle Miss Auvergne 2022 accompagnée de ses dauphine samedi soir à Vals-près-le-Puy

Sensibiliser à l'isolement des personnes âgées

Alissia Ladeveze compte mettre à profit son année de Miss pour sensibiliser à l'isolement des personnes âgées. La jeune vichyssoise a travaillé un été en maison de retraite et en a tiré une belle expérience. En tant que Miss Allier, Alissia Ladevez s'est aussi rendu dans un établissement accueillant des personnes âgées pour participer à un goûter. "Je pense qu'on a beaucoup à apprendre d'eux. Ça leur fait plaisir et ça nous fait plaisir aussi, donc c'est super", confie-t-elle.

Mettre l'Auvergne en valeur au niveau national

La vichyssoise succède ainsi à la Beaumontoise Anaïs Verestchack, qui lui a remis sa couronne. Prochaine étape pour Alissia Ladeveze, le Concours Miss France le 17 décembre prochain à Châteauroux. Pour ce qui est de la préparation, "pour l'instant, c'est encore flou" pour Miss Auvergne. "Je compte aller le plus loin possible et en profiter pour mettre l'Auvergne en valeur au niveau national", conclu Alissia Ladeveze qui compte sur le soutien de tous les auvergnats.