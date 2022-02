Ambroise Voreux, le candidat tourangeau de la 13eme saison de Top Chef

Ce mercredi 16 février, c'est le top départ de la 13eme saison de Top Chef sur M6. Et parmi les candidats en lice, Ambroise Voreux, jeune chef du restaurant "La Cabane à Matelot" à Bréhémont, spécialiste du travail du poisson de Loire. À 26 ans, ce jeune chef passionné espère aller au bout.

Ce soir, c'est le top départ pour la 13eme saison de Top Chef. Et parmi les 15 candidats présents, un restaurateur Tourangeau fait son entrée en lice. Il s'agit de Ambroise Voreux. Responsable du restaurant La Cabane à Matelot à Bréhémont spécialisé dans les poissons, le jeune cuisinier de 26 ans fait partie des outsiders dans cette compétition. Créatif, bosseur, Ambroise a choisi de se lancer dans l'aventure pour se mesurer à plus grand et surtout pour défendre les couleurs ligériennes.

Vous êtes chef de votre propre restaurant depuis que vous avez 19 ans, aujourd'hui, vous en avez 26 et vous décidez de participer à Top Chef, pourquoi avoir choisi ce challenge ?

Avec Top Chef j'ai vraiment envie de me mettre en danger. Dans mon restaurant je travaille essentiellement le poisson donc là ça va me permettre de voir ce que je vaux réellement par exemple en pâtisserie ou pour la cuisson des viandes. C'est vraiment un formidable challenge et quel honneur d'être jugé par des chefs aussi prestigieux.

Quel atout vous allez mettre en avant pour aller le plus loin dans la compétition ?

C'est un concours d'impro, de culot, d'audace et d'originalité et ça, c'est déjà mon quotidien, car chaque jour à mon restaurant de Bréhémont, mon associé Romain arrive avec les poissons qu'il a pêchés, je dois cuisiner et improviser pour le service en fonction de ce qu'il y a, donc chaque jour c'est un peu une épreuve de Top Chef pour moi.

Vous pensez avoir été choisi pour votre personnalité dans cette saison?

Je ne sais pas, je suis plutôt sans froid, j'ai beaucoup de second degré. Je prends les trucs avec pas mal de légèreté, mais je suis un gros bosseur. Je vais essayer de ne pas trop me mettre la pression pour faire des trucs qui me ressemblent vraiment.

Parmi le jury, est-ce qu'il y a un chef qui vous séduit particulièrement ?

Je ne vais pas commencer à faire mon difficile, mais c'est vrai que culinairement parlant j'ai plus d'affinité avec Paul Pairet et Glenn Viel. Après franchement si Philippe Etchebest me dit de venir dans sa brigade je ne vais pas refuser.

Vous avez aussi comme objectif de représenter la Touraine dans cette saison de Top Chef ?

Évidemment, je vais représenter la Touraine, les engagements que j'ai ici aussi avec la pêche durable, les produits bio, les producteurs locaux, toutes ces choses que j'essaye de porter au restaurant. J'ai envie que les gens qui connaissent le restaurant et qui me reconnaissent soient fier de mon parcours dans l'émission.

