Amel Bent se confie sur ses cinq lieux marquants : "Lille a changé ma vie"

Amel Bent, la chanteuse et jurée de The Voice sur TF1 nous dévoile les lieux qui comptent dans sa vie et ceux qui ont marqué sa carrière. Place(s) à la France d'Amel Bent !

Son enfance en banlieue parisienne, sa carrière naissante dans le Nord, ses gourmandises en Bretagne et ses vacances en famille dans le Sud en Occitanie : Amel Bent nous révèle être attachée aux régions françaises. Elle qui déteste prendre l'avion, elle apprécie les choses simples mais toujours authentiques.

Place(s) à, c’est l’occasion de découvrir une personnalité de façon plus intime à travers des lieux auxquels elle est attachée. Cette fois-ci, c'est la chanteuse, actrice et jurée de l'émission "The Voice" sur TF1, Amel Bent qui nous dévoile les lieux importants de sa vie.

Son enfance en Île-de-France

Née à Paris dans le 18e arrondissement, Amel Bent a grandi en Seine-Saint-Denis à La Courneuve. Elle garde de son enfance une vie de quartier qu'elle a appréciée et qui a forgé son caractère. Un véritable "voyage" où les différentes cultures apportaient de l'animation et de la joie de vivre au milieu de tout ce béton et de ce paysage artificiel.

À La Courneuve, les gens étaient nos plages, nos fleurs

Quand elle était petite fille, elle partait en colonie de vacances au château de Trilbardou en Seine-et-Marne, près de Meaux. Le voyage lui semblait durer une éternité, et pourtant elle ne partait qu'à une trentaine de kilomètres de La Courneuve. C'est dire si le château du 18e siècle, posé au bord de la Marne et entouré de champs et de forêts pouvait la dépayser. Elle en garde de très bons souvenirs.

La ville qui a changé sa vie

Il y a 17 ans, Amel Bent envisage de passer le casting de l'émission "Nouvelle Star" sur M6. Les dernières places disponibles sont à Lille dans le Nord. Elle prendra son billet et passera les auditions sans trop y croire. Contre toute attente, elle est sélectionnée, et terminera même troisième du programme derrière le gagnant Steeve Estatof. En 2004, ce passage à la télévision la révélera auprès du grand public et son premier single qui suivra "Ma Philosophie", écrit avec Diams, sera un succès phénoménal. Lille est donc l'endroit qui a bousculé son existence. À chaque fois qu'elle y retourne, elle se sent comme "l'enfant du pays", un sentiment de gratitude qu'elle n'arrive toujours pas à expliquer, mais qu'elle revendique :

Lille a changé ma vie

Son lieu de villégiature

Amel Bent a eu un véritable coup de foudre pour Montpellier, ses bords de mer et la Camargue. Depuis quatre ans elle y passe facilement tous ses étés avec ses filles sur la Côte d'Améthyste. Ses endroits préférés sont les stations balnéaires de Carnon (Mauguio) et Palavas-les-Flots. Elle aime l'air de là-bas, elle y a plein d'amis et la proximité de Montpellier est un vrai plus. "C'est une super ville, pleine de jeunesse, de ressources et pleine de vie. Je m'y sens trop bien". Elle confie même réfléchir à y déménager prochainement !

Amel Bent raconte, amusée, qu'elle ne profite pas spécialement de son passage en Camargue pour monter à cheval :

La dernière fois que je suis montée sur un camarguais, il s'appelait Pompon, il était aussi gros et aussi flemmard que moi, et on n'a pas été très loin tous les deux

