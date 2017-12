Ancien attaché de presse de Johnny, Claude Pierre-Bloch se confie : "il connaissait bien le Périgord"

Claude Pierre-Bloch a été l'attaché de presse du rockeur pendant cinq ans dans les années 1970. Fils du résistant Jean-Pierre Bloch et originaire de Villamblard, il nous raconte ses souvenirs avec Johnny Hallyday.

Depuis le décès de Johnny Hallyday, les hommages aux chanteurs se multiplient. En Dordogne, Claude Pierre-Bloch a bien connu le rockeur. Il a été son attaché de presse pendant près de 10 ans à partir de 1976. Il s'est confié sur ses années passées auprès du chanteur ce vendredi 8 décembre au micro de France Bleu Périgord.

Deux ans et demi dans la famille Pierre-Bloch

"J'ai connu Johnny quand il avait 19 ans. Je l'ai rencontré par hasard avec mon frère qui le connaissait déjà. C'était au début des années sur le bassin d'Arcachon dans une station-service du Pyla. Johnny donnait un concert et il nous a expliqué qu'il allait dormir à Bordeaux et qu'il n'avait pas de chambre, on l'a invité à dormir à la maison, chez nos parents. _Il y est resté deux ans et demi_," raconte Claude Pierre-Bloch.

"Ma mère était la seule à oser le réveiller avec un gant de toilette mouillé. Johnny n'aimait pas se lever le matin pour aller faire des émissions ou autre," confie le Périgourdin. Le rockeur a lié une vraie relation d'amitié avec la famille Pierre-Bloch, au point d'appeler la mère de Claude Pierre-Bloch "maman". "Elle s'appelait Gabrielle et la chanson du même nom est sortie en 1976. _Un soir il a chanté au casino d'Arcachon et il a dédié son titre à ma mère_."

Une star d'une grande timidité

Durant ces années, Claude Pierre-Bloch a été marqué par la timidité du chanteur. "Quand on rentrait dans un restaurant il rougissait si tout le monde le regardait. Il voulait être dans un coin, dos aux gens, mais quand il était sur scène c'était autre chose !" Johnny n'aimait pas rester seul, il sollicitait souvent son attaché de presse. "Même quand je travaillais dans une maison de disque il venait me voir, me demander de descendre de mon bureau pour que je l'accompagne au cinéma."

Une visite discrète à Villamblard

Claude Pierre-Bloch est heureux de savoir que Johnny Hallyday aura le droit à un hommage populaire ce samedi 9 décembre. "C'est à sa mesure." Heureux aussi de voir que la Dordogne se mobilise pour se rendre à Paris. "Il connaissait bien le Périgord et surtout le village de Villamblard où je suis né. Il y est venu discrètement comme il aimait." L'idole des jeunes a aussi donné de nombreux concerts en Dordogne, au Palio de Boulazac, mais aussi à Périgueux, Bergerac ou encore Ribérac. Malheureusement, Claude Pierre-Bloch n'est pas certain de pouvoir assister à l'homme parisien à cause d'une blessure à la jambe. Nul doute qu'il sera devant sa télé ou sa radio pour dire un dernier "au revoir" à celui qui a marqué une partie de sa vie.

>> Réecoutez l'interview de Claude Pierre-Bloch en intégralité